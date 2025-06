Un marché insolite au mont Bà Den, où les transactions se font avec des feuilles de Bodhi

Photo : TN/CVN

Pour marquer le début de l’été au mont Bà Den, point culminant du Sud du Vietnam, le “chợ Lá” (marché des feuilles), un événement unique à Tây Ninh, se tient chaque samedi de juin. Le marché est ouvert de 17h à 19h, tandis que les feuilles sont distribuées entre 16h et 18h.

L’originalité de ce marché réside dans le fait que l’on n’y utilise pas d’argent : les achats se font avec des feuilles de Bodhi. Chaque visiteur qui prend le téléphérique pour monter au sommet reçoit gratuitement une feuille.

Photo : TN/CVN

Au sommet, de nombreux mets traditionnels de Tây Ninh sont proposés dans une ambiance animée. On y trouve des spécialités locales comme galettes de riz, bánh ít (raviolis de riz gluant), bánh cuốn (crêpes de riz vapeur garnies), bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc (ravioles de tapioca), bánh bò nuong (gâteau aux nids d’abeilles grillé aux feuilles de pandan), bánh da lợn (gâteau étagé cuit à la vapeur) … Des centaines de gâteaux traditionnels colorés et savoureux créent une atmosphère gourmande, imprégnée de la localité.

Infographie : Câm Sa/CVN

Pham Khanh Hoa, venue de Hô Chi Minh-Ville partage : "Il y a tellement de plats délicieux qui me rappellent mon enfance. J’aimerais avoir plus de feuilles de Bodhi pour tout goûter".

Tây Ninh est reconnue comme le berceau du chợ Lá. Nul ne sait exactement quand il a vu le jour. La tradition orale attribue la création de ce marché original Bùi Quôc Thai, herboriste charitable de Hòa Thành, il y a une dizaine d’années.

Là-bas, tout le monde - jeunes, vieux, riches, pauvres, locaux ou visiteurs - peut venir échanger ses produits. Chacun apporte ce qu’il a : riz gluant, gâteaux, etc., et utilise simplement des feuilles pour obtenir de la nourriture. Il n’y a pas de "valeur" fixe pour les feuilles, chacun prend ce qu’il souhaite.

Photo : TN/CVN

Depuis, chaque année lors des 14e et 15e jours du premier mois lunaire, les habitants de Tây Ninh organisent ce marché. Dans la culture vietnamienne, la pleine lune du premier mois est une fête importante pour prier pour la paix et l’abondance, un moment de bienveillance et d’humanité.

Le marché des feuilles, organisé à cette occasion, symbolise le vœu des habitants de Tây Ninh - terre sacrée - pour une vie harmonieuse, où règnent partage et compassion.

Aujourd’hui, ce marché est devenu une spécialité culturelle de Tây Ninh et le seul où l’on n’utilise pas d’argent. Si l’on peut visiter le marché Viêng, dans la province de Nam Dinh (Nord) dans l’esprit des foires du Nord pour "acheter de la chance" ou encore le marché Âm Dương, province septentrionale de Bac Ninh pour porter bonheur sans négociation ni bruit, seul le marché des feuilles de Tây Ninh permet d’acheter non seulement de la nourriture, mais aussi de la joie et de la chance.

Grâce à son attrait culturel particulier, ce type de marché a également été recréé ces dernières années dans d’autres provinces comme la mégapole du Sud, Binh Duong ou Dông Nai lors d’événements spéciaux.

Sur le mont Bà Den - destination emblématique de Tây Ninh -, ce marché est désormais organisé lors de grandes fêtes comme le Têt ou la fête de la déesse Bà Đen. Il recrée la beauté des traditions culturelles locales et permet aux visiteurs de savourer les délices culinaires du terroir.

Photo : TN/CVN

Les étals sont spécialement conçus pour rappeler les marchés de campagne d’antan, avec des toits de chaume, des femmes en áo bà ba (chemisier ample fendu) et khăn rằn (foulard à carreaux du Sud). Le marché devient également un espace culturel animé, où les visiteurs se mêlent joyeusement aux jeux traditionnels et danses folkloriques.

"Ce marché insolite est un lieu où l’on ne vient pas seulement pour manger, mais aussi pour s’amuser, retrouver les souvenirs d’enfance. L’essentiel est que tout le monde se sente proche les uns des autres, il n’y a plus de distance entre nous", raconte Trân Thi Tú, venue de la province de Long An.

Après le marché, l’activité la plus attendue est la cérémonie d’offrande de lanternes sur la place Tây Bô Dà Son. Chaque visiteur y reçoit une lanterne, sur laquelle il inscrit un vœu à offrir aux Bouddhas. Des milliers de lanternes illuminent la nuit au pied de la statue de la déesse de la Miséricorde, créant une expérience spirituelle mémorable sur ce sommet sacré.

Surnommé "le toit du Sud", le mont Bà Den est aussi un refuge idéal contre la chaleur estivale, avec des températures de 8 à 10°C inférieures à celles des villes environnantes. Avec le chợ Lá et les cérémonies du samedi en juin, le mont devient l’une des destinations les plus prisées du Sud Vietnam au début de l’été.

Câm Sa/CVN