Le mont Bà Den, toit du Sud, submergé par la foule

Connue comme la destination spirituelle la plus célèbre du Sud, le mont Bà Den (Dame Noire) dans la province de Tây Ninh (Sud) a accueilli depuis le début de l’année 2025 de plus d’un million de visiteurs venus faire le pèlerinage et célébrer le printemps aux premiers jours du Nouvel An lunaire du Serpent.