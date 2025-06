Ninh Thuân : un nouveau pôle du tourisme durable au Vietnam

Située sur la côte du Centre-Sud du Vietnam, la province de Ninh Thuận s’impose aujourd’hui comme l’une des destinations les plus prometteuses du pays pour le tourisme durable. Portée par des paysages naturels exceptionnels, un riche patrimoine culturel et une stratégie de développement ambitieuse, Ninh Thuân attire chaque année un nombre croissant de visiteurs, vietnamiens comme internationaux.

Photo : VNA/CVN

Avec 105 kilomètres de côtes baignées de soleil et balayées par les vents, Ninh Thuân offre des plages spectaculaires telles que Ninh Chu, Binh Tiên, Cà Na ou encore la baie de Vinh Hy, classée parmi les huit plus belles du Vietnam. Ces sites séduisent par la pureté de leurs eaux, la diversité de leurs couleurs et la beauté de leurs routes côtières, idéales pour la photographie et la détente.

Le parc national de Nui Chua, reconnu réserve de biosphère par l’UNESCO, abrite une biodiversité remarquable : forêts, collines, plages sauvages, cascades et espèces rares. Les dunes de Nam Cuong, vastes de 700 hectares, offrent quant à elles un paysage désertique unique au Vietnam, propice à la contemplation, à la photographie et aux jeux de sable.

Sous la surface, plus de 350 espèces de coraux composent un écosystème marin d’une grande richesse, attirant plongeurs et amateurs de nature. Les visiteurs peuvent nager avec les poissons multicolores, pratiquer la pêche traditionnelle ou explorer les fonds marins en bateau à fond transparent.

"C'est la plus belle plage que je n’aie jamais vue. C’est vraiment merveilleux, l’eau a de si belles couleurs - bleu, vert, toute une palette. La route côtière est également magnifique !", déclare une visiteuse de Hanoï.

Un patrimoine culturel unique : l’héritage Cham

Photo : VNA/CVN

Ninh Thuân est le berceau d’une culture Cham encore vivace, dont les traces sont visibles à travers les tours de Po Klong Garai et Hoà Lai, les villages d’artisanat (poterie de Bâu Truc, tissage de My Nghiêp) et les festivals traditionnels comme Kate ou le Nouvel an Ramuwan. Les visiteurs peuvent assister à des spectacles de musique folklorique, participer à des ateliers d’artisanat et découvrir des rituels ancestraux.

"La culture Cham est d’une grande diversité. J’ai été impressionné par l’architecture des tours et la beauté des rituels traditionnels", témoigne un visiteur venu du Sud.

La reconnaissance par l’UNESCO de la poterie Cham comme patrimoine immatériel en danger renforce l’attrait de la province pour les amateurs de culture et d’histoire.

Ninh Thuân s’affirme comme leader national dans le développement des énergies renouvelables, grâce à un ensoleillement record et des vents puissants. Les fermes solaires et parcs éoliens deviennent de véritables attractions touristiques, proposant des circuits expérientiels autour de la transition énergétique et de la valorisation durable des ressources naturelles.

Photo : VNA/CVN

La province vise à accueillir des millions de touristes et à générer des revenus touristiques croissants dans les prochaines années. Pour atteindre ces objectifs, Ninh Thuận mise sur la diversification des produits touristiques (balnéaire, culturel, écologique, expérientiel, bien-être) ; l’amélioration des infrastructures et la montée en gamme des services, avec des dizaines de projets touristiques approuvés ou en cours de réalisation ; le renforcement de la promotion à l’international, notamment vers la Corée du Sud, la Chine, la Russie et la Turquie.

Synergies régionales et événements

Ninh Thuận s’inscrit dans le triangle touristique Nha Trang – Ninh Chu – Dà Lat, identifié comme l’un des sept pôles prioritaires du Vietnam, et bénéficie de la dynamique régionale pour attirer de nouveaux flux de visiteurs. La province organise également des événements d’envergure, renforçant ainsi sa visibilité.

"Nha Trang, Ninh Chu et Dà Lat constituent l'un des sept pôles prioritaires du tourisme vietnamien. Ce triangle de croissance est extrêmement important, nous l'avions identifié depuis longtemps. Maintenant, cette concentration géographique est un levier formidable pour drainer les flux touristiques vers Ninh Thuân", déclare l'ancien directeur adjoint de l’Institut de recherche touristique du Vietnam, Pham Xuân Luong.

La récente fusion administrative décidée au niveau national ouvre de nouvelles perspectives pour l'économie de Ninh Thuân en général et le tourisme balnéaire en particulier, permettant de développer de nouveaux espaces et d’élargir l’horizon du développement touristique côtier.

"Pour retenir les touristes et en attirer davantage, nous misons sur les investissements ciblés. C’est une nouvelle étape vers un tourisme plus moderne et compétitif", souligne le vice-président de l’Association du tourisme de Ninh Thuân, Nguyên Van Thu.

Photo : VNA/CVN

Si la croissance rapide du secteur touristique et des énergies renouvelables apporte de nombreuses opportunités, elle pose aussi des défis en matière de gestion environnementale et d’équilibre entre développement et préservation. Les autorités locales s’engagent à privilégier l’innovation, la qualité et la durabilité, tout en valorisant le patrimoine naturel et culturel pour faire de Ninh Thuân un modèle de tourisme responsable au Vietnam.

Grâce à ses paysages époustouflants, à la richesse de sa culture Cham, à son engagement dans la transition énergétique et à une stratégie de développement ambitieuse, Ninh Thuân s’affirme comme une destination touristique de référence en Asie du Sud-Est. Entre mer, vent, soleil et traditions, la province incarne la réussite d’un développement harmonieux, conjuguant préservation, innovation et hospitalité

Hoàng Lan/CVN