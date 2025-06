Un premier festival pour célébrer la saumure de poisson de Phu Quôc

L’annonce a été faite le 18 juin, lors d’une conférence de presse conjointe organisée par l’Association de la saumure de poisson traditionnelle du Vietnam et celle des producteurs de Phu Quôc.

Photo: VNA/CVN

Selon Trân Minh Khoa, président du Comité populaire de la ville de Phu Quôc, cette initiative constitue un jalon important dans la valorisation de la marque, de la culture et du savoir-faire séculaire de l'île. Le festival vise à honorer le métier traditionnel tout en créant un espace d’échange entre artisans, scientifiques, entreprises, investisseurs, artistes et grand public, dans le but de générer de nouvelles valeurs pour le "nuoc mam" de Phu Quôc à l’ère de l’innovation et de l’intégration.

Cet événement s’inscrit dans une démarche globale de préservation du patrimoine culturel immatériel national, tout en promouvant la gastronomie locale, le tourisme et l’Indication Géographique Protégée (IGP) - un label de qualité reconnu par l’Union européenne.

Le programme du festival s’annonce riche et varié, avec notamment un séminaire sur le label IGP pour la saumure de poisson, une exposition mettant en lumière le "nuoc mam" de Phu Quôc, les spécialités locales et les produits OCOP ("À chaque commune son produit"), un concours culinaire, des jeux folkloriques, entre autres activités culturelles.

Hô Kim Liên, présidente de l’Association de la saumure de poisson traditionnelle du Vietnam, a rappelé l’exceptionnel parcours de ce produit emblématique. Enregistrée comme indication géographique au Vietnam en 2001, la saumure de Phu Quôc est devenue en 2012 le premier produit vietnamien à bénéficier du label IGP de l’Union européenne. Son savoir-faire a ensuite été reconnu comme "métier traditionnel" en 2018, avant d’être inscrit au patrimoine culturel immatériel national en 2021.

Aujourd’hui, l’île de Phu Quôc compte plus de 50 établissements de production traditionnelle, avec près de 7.000 grandes cuves de fermentation, assurant une production annuelle de 15 à 20 millions de litres de "nuoc mam".

VNA/CVN