Plage de Nhât Lê, un cadeau de la nature

À 1 km au nord de la ville de Dông Hoi, dans la province de Quang Binh (Centre), Nhât Lê est une plage de sable blanc aux eaux cristallines. Un endroit de rêve pour se détendre et se baigner.

Photo : CTV/CVN

La plage de Nhât Lê est une destination touristique réputée qui attire chaque année des millions de visiteurs. Considérée comme l’une des plages les plus préservées du Vietnam, elle est idéale pour passer des vacances reposantes. Outre les paysages, les touristes peuvent y déguster de délicieuses spécialités culinaires, préparées notamment à partir de produits de la mer d’une grande fraîcheur.

En novembre 2014, l’Organisation des records du Vietnam (Vietkings) a décerné un certificat reconnaissant la plage de Nhât Lê parmi les dix sites touristiques maritimes les plus attrayants du pays.

Jouissant d’une position géographique privilégiée, cette plage qui s’étend sur environ 2 km le long de la rue Truong Phap à Dông Hoi, est facilement accessible. Elle se trouve près de l’embouchure du fleuve Nhât Lê et bien qu’elle soit proche de la ville, la plage conserve encore son caractère sauvage et intact.

Les visiteurs viennent y nager ou s’adonnent au paddle (SUP), au canoë, ou au surf et de nombreux voyagistes organisent des séjours de team building.

Une activité unique à ne pas manquer à Nhât Lê est la pêche nocturne au calamar, une expérience authentique et typique.

La meilleure période pour y venir va de mai à août. Durant ce temps, Quang Binh est en fin de saisons sèche. Le climat est doux, agréable, peu étouffant, et la mer est calme, sans risque de tempêtes.

Sites touristiques à proximité

Outre la plage de Nhât Lê, la province de Quang Binh regorge d’autres lieux intéressants à découvrir.

Photo : CTV/CVN

Voici quelques destinations très prisées par les visiteurs : le pont Nhât Lê, le plus long de la ville, enjambe le fleuve éponyme et relie le quartier de

Dông Hai à la péninsule de Bao Ninh. Symbole de fierté pour les habitants, il offre une magnifique vue panoramique sur l’embouchure du fleuve.

Pour les passionnés de culture et d’histoire, une visite au village de pêcheurs de Bao Ninh s’impose.

Situé sur la péninsule de Bao Ninh, il permet de découvrir la vie locale, d’échanger avec des pêcheurs locaux, et d’écouter des récits passionnants sur leur quotidien et leur métier. On peut également y visiter des vestiges liés aux croyances traditionnelles des communautés de pêcheurs.

Le marché de Dông Hoi est un véritable paradis pour les amateurs de gastronomie, qui y découvriront toutes sortes de spécialités locales typiques dans la multitude de restaurants. Ils y trouveront également de nombreux magasins de souvenirs, idéal pour ramener un peu de Quang Binh chez soi.

Quang Huy - Nguyên Thành/CVN