Le tour "Le son de la cloche de Trân Vu", offre touristique nocturne de Hanoï

Prévu à partir d’août 2025, le tour "Le son de la cloche de Trân Vu", au temple Quan Thanh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoï), suscite de nombreuses attentes et devrait devenir une offre touristique nocturne incontournable de la capitale.

>> Quinze visites nocturnes de Hanoï à ne pas rater

>> À Hanoï, une aventure nocturne à la découverte du temple Ngoc Son

>> Aventure nocturne au temple Ngoc Son, une expérience touristique inédite à Hanoï

Photo : ST/CVN

Le tour de 90 minutes aura lieu chaque semaine et accueillera une centaine de touristes à chaque séance.

"La fête traditionnelle du temple Quan Thanh est organisée chaque année le 3e jour du 3e mois lunaire pour rendre hommage à Huyên Thiên Trân Vu (guerrier chargé de la garde du Ciel Sombre), c’est-à-dire la partie septentrionale du Ciel. Nous souhaitons recréer cette ambiance festive pour le plus grand plaisir des visiteurs", a expliqué Ninh Quang Truong, metteur en scène du tour.

"Inspirés par l'organisation des fêtes, un élément clé de notre patrimoine culturel immatériel, nous avons conçu ce produit touristique. Son objectif est de permettre aux habitants de la capitale de comprendre et d'approfondir leurs connaissances de ces célébrations. Ce faisant, nous espérons préserver les valeurs culturelles traditionnelles immatérielles du pays et les transmettre aux générations présentes et futures", a souligné Lê Thi Khanh, cheffe du Comité de gestion du monument national du temple Quan Thanh.

Un spectacle vivant

Photo : TH/CVN

C’est également la première fois que le temple Quan Thanh, l’un des célèbres temples de "Thăng Long Tứ trấn" (les quatre temples dédiés aux quatre génies-gardiens des quatre points cardinaux de Thang Long) à Hanoï, propose une offre touristique nocturne sous la forme d’un spectacle vivant, alliant éléments culturels, spirituels et théâtraux traditionnels, tout en mettant en valeur le lien entre les vestiges, l’artisanat traditionnel et la mémoire urbaine.

"Lorsque nous avons annoncé ce spectacle, nous avons immédiatement suscité l'intérêt des agences de voyage. Toutes nous ont apporté un soutien enthousiaste et ont souhaité que la capitale propose davantage de nouveaux produits aux touristes, notamment des visites nocturnes. Ce sera une suggestion attrayante pour chaque touriste à Hanoï", a indiqué le metteur en scène Ninh Quang Truong.

Prévu pour août 2025, le tour Le son de la cloche de Trân Vu devrait ouvrir une nouvelle voie : honorer une culture millénaire et promouvoir le développement de produits uniques, emblématiques de Hanoï.

"Le tour cible principalement les touristes internationaux. Ils pourront non seulement y découvrir le magnifique espace sacré du temple Quan Thanh, mais aussi comprendre la culture traditionnelle vietnamienne", a estimé Nguyên Tiên Dat, directeur de l'agence de voyage AZA.

"Les artistes ont réalisé une excellente prestation. En ce qui concerne les costumes, je pense qu’il faudrait investir davantage. Le tour nocturne du temple Quan Thanh mêle éléments spirituel, festif et expérimental", a commenté Nguyên Duc Lôc, de la société Y Vân Hiên.

Le spectacle "Le son de la cloche de Trân Vu" est bien plus qu'une simple offre touristique. Il témoigne d’un effort précieux de l'arrondissement de Ba Dinh, du Comité de gestion du monument national du temple Quan Thanh et des acteurs du tourisme de Hanoï. Leur objectif commun : transformer ce temple en une destination dynamique et un véritable "patrimoine vivant" au cœur de la carte touristique nocturne de la capitale.

Auparavant, Hanoï avait lancé plusieurs attractions touristiques nocturnes sous la bannière "La nuit de Hanoï - Point de contact des émotions", notamment la visite nocturne du Temple de la Littérature - Essence du taoïsme, la visite nocturne de la Maison centrale de Hoa Lo, ou encore la visite nocturne "Décodage de la citadelle impériale" dans la Citadelle impériale de Thang Long.

Quê Anh/CVN