Dà Nang s’impose comme une destination phare pour les voyageurs fortunés

Photo : Sun Group/CVN

L’inauguration de cette ligne, le 2 juin 2025, a marqué non seulement une étape importante pour le secteur aérien vietnamien, mais a aussi attiré l’attention de nombreux médias internationaux. Des publications à travers l’Asie et au-delà ont publié des articles soulignant l’immense potentiel touristique qu’ouvre cette nouvelle route, présentant Dà Nang comme la nouvelle destination de luxe d’Asie du Sud-Est, notamment pour les élites du Moyen-Orient.

"La nouvelle liaison directe vers Dà Nang est une porte d’entrée pour les milliardaires d’une des régions les plus riches du monde vers la côte centrale du Vietnam, avec un pouvoir d’achat immense", a déclaré Travel Daily News Asia.

Un des principaux atouts de Dà Nang réside dans son infrastructure hôtelière de luxe. La ville abrite un large éventail d’hébergements haut de gamme et de marques mondialement reconnues. Dailyhunt a noté : "InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort, Novotel Danang Premier Han River et Mercure Danang French Village Ba Na Hills, ainsi que des marques internationales telles que Hyatt, Sheraton et Marriott, sont appréciés des élites du Moyen-Orient".

Photo : Sun Group/CVN

Au-delà des complexes hôteliers de luxe, la ligne Emirates devrait accélérer la croissance du tourisme de golf haut de gamme - un atout en plein essor dans le Centre du Vietnam. Simon Mees, directeur général du Bà Nà Hills Golf Club, souligne l’impact de la connectivité aérienne améliorée. "L’amélioration de la connectivité, en particulier avec Emirates via Dubaï, élève le profil du Centre du Vietnam en tant que destination golfique à un tout nouveau niveau", a-t-il déclaré.

En tête de la stratégie de tourisme halal de la ville se trouve Sun World Bà Nà Hills, l’une des attractions emblématiques de Dà Nang. "Le tourisme halal, qui répond aux besoins religieux et de style de vie des voyageurs musulmans, est adopté à Sun World Ba Na Hills comme une priorité essentielle", a déclaré Nguyên Lâm An, directeur de Sun World Bà Nà Hills. "Nous avons introduit des restaurants certifiés Halal en buffet et travaillons à personnaliser davantage les expériences pour ce segment exigeant".

Outre les offres adaptées au halal, Bà Nà Hills impressionne les visiteurs par des spectacles immersifs, tous organisés à près de 1.500 mètres d’altitude dans un décor d’inspiration européenne. Les touristes internationaux sont attirés par le Golden Bridge, chef-d’œuvre architectural spectaculaire et l’un des monuments les plus emblématiques du Vietnam. En complément, Dà Nang Downtown s’est affirmé comme un nouveau pôle dynamique de marchés nocturnes et d’animations culinaires, enrichissant davantage l’écosystème touristique de la ville.

Photo : Sun Group/CVN

Selon Travel Weekly Asia, le lancement d’Emirates représente également un virage stratégique plus large pour Dà Nang : passer de la dépendance aux marchés d’Asie du Nord-Est à la conquête de segments émergents fortunés en Asie centrale, en Europe et en Amérique. "La nouvelle liaison élargit la diversité des marchés, au-delà de l’Asie du Nord-Est, vers le Moyen-Orient, l’Europe et les Amériques via Dubaï - l’un des principaux hubs de transit mondiaux", rapporte le média.

En plus d’Emirates, la compagnie aérienne nationale du Kazakhstan, Air Astana, a récemment lancé une liaison directe entre Almaty et Dà Nang, avec deux vols hebdomadaires tous les mercredis et samedis, à partir du 4 juin.

Grâce à une connectivité internationale en pleine expansion, Dà Nang se positionne de plus en plus comme une destination mondiale de premier ordre - stimulant la croissance économique locale et renforçant son profil international.

"À l’avenir, Dà Nang devrait connaître un afflux de touristes en provenance de cette région, portée par sa réputation croissante de destination de luxe accueillante pour les musulmans. L’engagement de la ville à fournir un service exceptionnel et à répondre aux besoins spécifiques des voyageurs musulmans garantira son succès continu en tant que destination de premier choix pour les touristes du monde entier. Alors que le marché du Moyen-Orient continue de croître, Dà Nang est bien placée pour tirer parti de cette opportunité, en offrant une expérience de classe mondiale à ceux qui recherchent à la fois détente et exploration culturelle", a conclu TTW.

VNA/CVN