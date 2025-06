Yên Bai : la protection des forêts, clé du développement touristique à Mù Cang Chai

Mù Cang Chai est un district montagneux de la province de Yên Bai, doté d’un écosystème forestier diversifié ainsi que d’une faune et flore riches. Tirant parti du potentiel de développement de l’écotourisme, du tourisme expérientiel et des complexes touristiques, le district a mis en œuvre ces dernières années des solutions synchrones pour gérer et protéger durablement ses forêts.

>> Mù Cang Chai dans le top des lieux à la beauté surréaliste à travers le monde

>> Festival des fleurs de pêcher sauvage, un spectacle à ne pas manquer à Mù Cang Chai

Photo : VNA/CVN

La protection vise non seulement à préserver les ressources naturelles, mais joue également un rôle important dans le développement touristique local.

Un point fort sur la protection des forêts

Mù Cang Chai bénéficie d’un fort potentiel pour le développement forestier, avec une superficie forestière totale de près de 83.000 hectares, dont près de 60.000 hectares de forêts naturelles. La couverture forestière du district dépasse ainsi 67%.

Nichée au cœur de la majestueuse cordillère de Hoàng Liên Son, la zone de conservation des habitats d’espèces de Chê Tao, à Mù Cang Chai, est considérée comme la plus belle forêt primaire du Nord-Ouest du Vietnam.

S'étendant sur plus de 20.290 hectares, cette zone abrite une faune et une flore rares, avec de nombreuses espèces précieuses inscrites au Livre rouge du Vietnam, témoignant de sa richesse biodiversité exceptionnelle.

Les autorités et habitants de la commune de Chê Tao, en collaboration avec le comité de gestion de la zone, ont mis en place des équipes de patrouille chargées de protéger la forêt ainsi que les nombreux arbres patrimoniaux et espèces animales rares.

La commune de Chê Tao s’étend sur plus de 23.000 hectares, dont plus de 20.000 hectares de forêts. Elle compte environ 18.000 hectares situés dans la zone de conservation, qui abrite une faune et une flore riches et diversifiées. Notamment, les arbres patrimoniaux de Po Mu et Thiêt Sam sont confiés à la gestion et à la protection d’une centaine de foyers du hameau de Chê Tao. Par ailleurs, les habitants reçoivent chaque année près de dix milliards de dôngs vietnamiens au titre des services environnementaux forestiers, ce qui les incite à préserver activement la forêt.

Selon Giàng A Hua, vice-président du comité populaire de Chê Tao, d'importants efforts ont été déployés ces dernières années pour protéger la forêt. La commune a activement conseillé le comité de gestion, mobilisant la population locale et intensifiant les patrouilles et contrôles.

Par ailleurs, les paiements pour les services environnementaux forestiers incitent les habitants à mieux protéger la forêt, qu’ils considèrent désormais comme une source de revenus. L’attrait croissant des visiteurs pour la forêt de Chê Tao renforce encore cette dynamique, en offrant aux populations locales de nouvelles opportunités économiques liées à l’écotourisme.

Transformer le patrimoine en atouts

Photo : VNA/CVN

La diversité naturelle de la zone de conservation de Chê Tao a ouvert la voie au développement touristique local.

Thao A Ky, de la commune de Pung Luong, a déclaré avoir visité de nombreuses forêts dans le Nord, mais que celle-ci restait la plus intacte, avec des paysages sauvages et des arbres vieux de plusieurs siècles, parmi les plus beaux qu’il ait jamais vus.

Giàng A De, de la commune de La Pan Tân, a souligné que le grand potentiel de la zone de conservation attirait de nombreux groupes venus sonder et proposer des circuits touristiques expérimentaux. Il prévoit prochainement de créer des itinéraires pour offrir de telles expériences aux visiteurs, tout en organisant des circuits de découverte reliés à d’autres destinations touristiques.

Doté de nombreuses valeurs uniques en termes de paysages, d’environnement, de ressources naturelles et de caractéristiques culturelles propres à l’ethnie H’mông, le district de Mù Cang Chai favorise le développement d’écotourisme, de tourisme d’aventure, de tourisme de découverte et de tourisme de villégiature.

Afin de concilier la préservation de ses paysages naturels avec le développement touristique, le district de Mù Cang Chai a mis en place une gestion et une protection forestières rigoureuses. Les forêts naturelles sont ainsi devenues un atout majeur, forgeant une image attrayante pour les touristes en quête de nature et d'authenticité.

Giàng A Câu, secrétaire du Comité du Parti du district, a souligné la vision de la région : transformer ce patrimoine naturel en source de revenus accrue pour la population locale. Pour ce faire, Mù Cang Chai a déjà développé une offre touristique diversifiée.

Ces efforts portent leurs fruits. Depuis le début de l'année, le district a accueilli 122.500 touristes, générant un chiffre d'affaires de plus de 126 milliards de dôngs. Rien qu'en mai, 34.500 touristes ont visité le district, pour un chiffre d'affaires avoisinant les 33 milliards de dôngs.

Grâce à l'engagement de sa population et de ses autorités locales en matière de protection et de développement forestiers, Mù Cang Chai est en train de s'affirmer comme un district touristique "vert, harmonieux et culturellement unique". Cette orientation est en parfaite adéquation avec l'esprit de la résolution adoptée lors du XIXe Congrès du Parti du district pour le mandat 2020-2025.

VNA/CVN