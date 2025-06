Le tourisme vert gagne du terrain et les esprits à Binh Thuân

Avec ses ressources naturelles diverses, son écosystème riche et son littoral de 192 km, la province de Binh Thuân s’est et se concentre sur le développement du tourisme vert afin de minimiser son impact sur l’environnement, de contribuer activement à la protection de la biodiversité et de valoriser les patrimoines existants.

Photo: NDEL/CVN

Selon le Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Binh Thuân, cette la province possède de nombreux types de tourisme tels que l’agriculture, les soins de santé, le tourisme de congrès combiné, les sports, les réserves naturelles, la culture-histoire, l’écotourisme, et le trekking.

Chaque matin, avant le lever du soleil, sur la plage de Doi Duong-Thuong Chanh, dans la ville de Phan Thiêt, les employés de la Société par action l’environnement et des services urbains de la province sont présents pour nettoyer.

"Une majeure partie des déchets vient de l’océan. Les déchets sont ramenés par les vagues sur le rivage, quelques dizaines de kilos les jours calmes, et parfois des centaines de kilos certains jours. Nous travaillons constamment depuis de nombreuses années, dès l’aube, pour que les touristes qui visitent et se baignent ne voient pas de ‘trace’ de déchets, et pour créer un paysage agréable, tout en protégeant l’environnement marin", a partagé un employé.

S’unir pour protéger l’environnement

Considérée comme une destination favorable au tourisme vert, l’île de Phu Quy est également progressivement saturée de déchets plastiques. Pour réduire ces déchets, depuis plus d’un an, les bateaux rapides transportant des passagers diffusent systématiquement des messages pour ne pas apporter de déchets plastiques sur l’île. Sur l’île, le système d’information public, en collaboration avec les habitants, sensibilise activement à la protection de l’environnement marin afin de renforcer la conscience des touristes. Grâce à cela, la quantité de déchets plastiques sur l’île a nettement diminué.

De plus, l’eau potable et l’électricité sont rares sur l’île, les touristes les utilisent donc avec parcimonie. Nguyên Xuân Hanh, un touriste venu de la province de Dông Nai, a confié : "Chaque touriste qui économise de l’eau et de l’électricité protège l’environnement. Si nous contribuons tous un peu dans cette action, j’espère que l’île continuera à se développer de manière verte et durable pour que les touristes aient l’occasion de revenir la prochaine fois".

Nguyen Van Khoa, président de l’Association du tourisme de Binh Thuân, a déclaré qu’actuellement, la province compte plusieurs complexes touristiques développant le tourisme vert tels que Muine Bay Resort, Bamboo Village Beach, Pandanus Resort, The Cliff Resort & Residences, et Seahorse Resort & Spa.

Récemment, le Muine Bay Resort est devenu l’un des 29 destinations du pays à recevoir le certificat VITA Green (développement du tourisme vert, durable et respectueux de l’environnement), établi par l’Association du Tourisme du Vietnam sur la base de 100 critères stricts du Conseil Mondial du Tourisme Durable, combinés aux normes internationales en matière d’environnement, de société et de gouvernance.

On a constaté dans ce complexe que la superficie des espaces verts et des voies internes représente près de 80% de la superficie totale de 7 hectares du complexe. Le complexe utilise également un système d’énergie solaire, permettant d’économiser un tiers de la consommation d’électricité ; il a installé un système de filtration et de réutilisation des eaux usées. Les produits plastiques à usage unique tels que les pailles, les récipients et les emballages sont remplacés par des matériaux biologiques ou recyclés. Dans les chambres, l’eau potable est contenue dans des bouteilles en verre réutilisables.

Photo : VNA/CVN

Initiatives notables des resorts

Il est notable que certains hébergements ont mis en place le tri des déchets à la source. Au Pandanus Resort, en plus de son système d’énergie solaire et de l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, ce complexe applique également une technologie de micro-organismes pour composter les déchets alimentaires en engrais pour les plantes, réduisant ainsi considérablement la quantité de déchets rejetés dans l’environnement. Depuis plus de 10 ans, le Pandanus Resort encourage toujours son personnel à consacrer une heure de travail à la collecte des déchets aux alentours.

Mise en place des mécanismes et politiques

Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, le Comité provincial du Parti a publié la Résolution n°06-NQ/TU en 2021 sur le développement du tourisme vert et durable. La province met en œuvre un projet visant à diversifier les types et produits touristiques de Binh Thuân jusqu’en 2025, avec une vision jusqu’en 2030, qui stipule clairement l’utilisation rationnelle et efficace des ressources touristiques de manière durable.

Photo : VNA/CVN

En outre, la province a organisé de nombreux ateliers et séminaires thématiques sur la transition verte dans le tourisme, et a mis en place des campagnes de "tourisme responsable" associées à des activités de plantation d’arbres, de nettoyage des déchets et de conservation des habitats naturels. Dans un premier temps, de nombreuses entreprises touristiques ont déjà adopté les énergies renouvelables, réduit les déchets plastiques et construit des modèles d’hébergement respectueux de l’environnement.

Cependant, Nguyên Van Khoa constate que l’assainissement de l’environnement dans certaines zones n’est pas encore satisfaisant. La situation des déchets et des eaux usées dans les zones résidentielles, touristiques et sur les plages persiste. Actuellement, le tourisme vert n’est presque qu’un appel et un encouragement de la part de l’État, sans être encore devenu des activités pratiques concrètes et généralisées. La transition verte manque encore d’orientations détaillées et de modèles exemplaires à reproduire. L’État doit mettre en place davantage de politiques d’investissement, de financement, foncières, etc., pour encourager les entreprises à participer au développement du tourisme vert.

Nguyên Minh, vice-président du Comité populaire provincial de Binh Thuân, a déclaré qu’actuellement, sa province avait développé activement des modèles verts dans la planification de la Zone touristique nationale de Mui Ne et comme prélude pour d’autres zones touristiques. La province élabore des circuits touristiques verts liés aux itinéraires de tourisme communautaire-écologique-culturel ; elle construit un système de réservation et d’information sur le tourisme vert sur des plateformes numériques pour les visiteurs.

Photo : VNA/CVN

La province investit également dans des moyens de transport verts pour les circuits touristiques urbains, ruraux et insulaires.

De plus, elle finalise les cadres institutionnels et les politiques de soutien, élabore un ensemble de critères "Tourisme vert de Binh Thuân", publie des politiques d’incitation financière et de soutien technique pour les entreprises mettant en œuvre des modèles verts ; elle déploie de manière synchrone des solutions efficaces pour faire face au changement climatique, harmonisant l’exploitation des ressources et la conservation dans les activités touristiques ; elle intègre les critères environnementaux dans la planification et l’évaluation des investissements touristiques ; et elle construit un système d’indicateurs de suivi du tourisme vert, évaluant périodiquement les entreprises.

VNA/CVN