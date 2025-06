Le tourisme équestre revient au galop dans les montagnes du Nord

À une douzaine de kilomètres du centre-ville de Thai Nguyên, dans la commune de Binh Son, s’étend la ferme équestre de Ba Vân, le plus grand centre d’élevage équin du Vietnam. Ce lieu unique, à la fois centre de recherche scientifique et site touristique, attire chaque année de nombreux visiteurs en quête de nature, de culture et d’émotions.

Photo: gaohouse.vn/CVN

À l’approche de la ferme, une allée bordée de fleurs mène à d’immenses prairies verdoyantes, baignées par les eaux calmes de la rivière Công. Des chevaux broutent paisiblement ou galopent en liberté. C’est un spectacle quotidien, notamment entre 10h00 et 15h00, lorsque plusieurs dizaines de bêtes sont relâchées sur les pâturages. Le martèlement des sabots résonne sur l’herbe fraîche, dans un décor qui évoque les vastes étendus de la Mongolie. La ferme est organisée en zones distinctes selon les races de chevaux, dont les plus précieuses sont les chevaux de course et les chevaux blancs.

"Le centre élève le cheval Cabalin, autrement appelé cheval russe, dont les mâles adultes peuvent atteindre jusqu’à 450kg. Nous avons aussi des chevaux hybrides de course destinés au sport, au tourisme, des chevaux blancs et, évidemment, des chevaux locaux. Nous avons également des chevaux colorés, voire même des miniatures", commente une responsable du centre.

Tourisme éducatif et expérientiel

Les animaux sont utilisés à des fins diverses: transport, patrouille en montagne, et bien sûr, courses de chevaux lors des grandes fêtes traditionnelles de provinces comme Hà Giang, Cao Bang ou Lào Cai.

Depuis quelques années, la ferme s’ouvre au tourisme éducatif et expérientiel. Les visiteurs peuvent s’initier à l’équitation sur des chevaux dociles, déjà bien entraînés.

"Pour bien monter à cheval, il faut suivre un apprentissage structuré. De nombreux visiteurs suivent des sessions de formation ici. En deux mois, on peut devenir autonome. Sinon, 15 minutes suffisent pour un novice afin de pouvoir grimper en selle, nos chevaux étant très habitués aux débutants", explique Nguyên Thi Lan, responsable du site.

La ferme accueille aussi de nombreux étudiants vietnamiens et étrangers dans le cadre de stages ou de programmes de recherche.

«Depuis 2019, nous avons reçu la mission de développer des parcours éducatifs. Notre ferme est aujourd’hui la plus grande du Vietnam, et même de toute l’Asie du Sud-Est. Grâce à nos pâturages, les visiteurs vivent une expérience unique, proche de celle d’un voyage sur les steppes mongoles», précise Ta Van Cân, directeur adjoint du centre.

Nguyên Thành Luân, directeur du Centre de promotion du tourisme de la province de Thai Nguyên, y voit un potentiel d’attractivité majeur: «Nous développons de nouveaux circuits autour de lieux comme la ferme équestre de Ba Vân, pour offrir des expériences inédites et renforcer l’attrait de Thai Nguyên. L’objectif est de proposer des produits touristiques originaux, marquants, capables de séduire un large public», déclare-t-il.

À la croisée entre recherche scientifique, valorisation des traditions et immersion dans la nature, la ferme équestre de Ba Vân incarne un modèle de tourisme durable et authentique. Un lieu où les chevaux galopent en liberté, et où l’homme retrouve le rythme apaisant des grands espaces.

VNA/CVN