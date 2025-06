À la découverte de Pù Luông : randonnées et immersion dans la nature

Située à environ 160 km au sud-ouest de Hanoï, la Réserve naturelle de Pù Luông, à cheval entre les districts de Ba Thuoc et Quan Hoa (province de Thanh Hoa), s’impose aujourd’hui comme une destination privilégiée pour le trekking. Grâce à ses paysages variés, ses panoramas majestueux et son identité culturelle forte, ce site séduit aussi bien les amoureux de la nature que les voyageurs en quête d’authenticité.

>> La beauté de Pù Luông à la saison du riz mûr

>> Pù Luông, un lieu fantastique pour les amoureux de la nature

Photo : VNA/CVN

Séduit par les informations glanées sur les réseaux sociaux, Nguyên Hoàng Vu, résident du district de Hai Bà Trung (Hanoï), a décidé de partir à l’aventure à Pù Luông le temps d’un week-end. Parti vers 6 h du matin, il a parcouru les routes sinueuses à moto, empruntant l’autoroute de Hòa Lac, traversant Hòa Binh avant d’atteindre la réserve. En mai, les rizières en terrasses se parent d’un vert éclatant, s’étendant de part et d’autre de la route, tandis que les collines et les chaînes montagneuses lointaines, enveloppées de brume, confèrent à l’itinéraire une beauté poétique.

"Le paysage de Pù Luông n’a pas la grandeur imposante des montagnes du Nord-Ouest, ni la douceur des Hauts Plateaux de Môc Châu mais ce lieu offre une expérience profondément apaisante, une harmonie simple entre ciel et terre, entre l’homme et la nature, qui en fait toute sa beauté", confie-t-il.

En langue thaïe, Pù Luông signifie "le sommet le plus élevé". Avec une superficie de près de 17.000 ha, la réserve est dominée par des massifs calcaires, de vastes vallées et des rizières en terrasses. Sa richesse écologique en fait l’un des sites les plus précieux du Nord du pays.

Outre l’émergence de complexes touristiques intégrés dans le paysage naturel, les formes de tourisme d’aventure, et notamment le trekking, ont connu ces dernières années un essor notable, surtout auprès des jeunes et des étrangers. Ce qui distingue les circuits de Pù Luông n’est pas tant leur difficulté que la diversité des itinéraires proposés.

Tout au long du parcours, les paysages changent sans cesse : rizières ondulantes, forêts épaisses, villages thaïs ou mường nichés dans de profondes vallées.

Lê Dinh Phuong, directeur de la Réserve naturelle, explique que pour accompagner cette dynamique, les autorités locales ont mobilisé des ressources pour rénover les chemins menant au sommet culminant à 1.700 mètres d’altitude. Des sentiers ont été aménagés vers la cascade de pierres blanches et des escaliers installés aux endroits les plus escarpés, rendant l’ascension plus accessible et sécurisée.

Nguyên Kim Dung, touriste venue de Hà Nam, recommande aux amateurs de trekking de bien se préparer. En effet, certaines portions sont difficiles, les conditions météorologiques peuvent varier rapidement, et les services médicaux ou de secours restent limités. Il est donc essentiel d’avoir une bonne condition physique, un équipement adapté et des connaissances de base sur la région. Par ailleurs, il est souhaitable que les autorités, les prestataires touristiques et les habitants locaux promeuvent un tourisme responsable, respectueux des cultures et de l’environnement.

Randonnée et tourisme communautaire

Aujourd’hui, les visiteurs peuvent participer à un circuit de trekking d’environ 30 kilomètres en trois jours et deux nuits, le long de la "route du patrimoine" de Pù Luông. Le parcours commence au centre administratif de la réserve ou depuis les hébergements locaux, pour ensuite traverser plusieurs villages thaïs, découvrir des coutumes ancestrales et s’immerger dans des paysages typiques de la région montagneuse.

Le moment fort du voyage reste l’ascension du mont Pù Luông, point culminant à 1.700 mètres, idéal pour observer les nuages, capturer des clichés spectaculaires, explorer les forêts de bambous et savourer l’air pur. Le soir, les participants campent au sommet, en pleine nature, sous les étoiles.

D’après les agences de voyages, les circuits de trois jours et deux nuits depuis Hanoï coûtent entre 2,7 et 5 millions de dôngs par personne. Les formules de deux jours et une nuit sont proposées à moins de 2 millions, incluant transport, hébergement, repas et activités.

Contrairement à d’autres zones fortement touristiques, Pù Luông conserve un rythme de vie traditionnel et une forte empreinte culturelle des minorités. Les ethnies thaïes et Muong, installées ici depuis des générations, continuent à vivre en harmonie avec leur environnement, cultivant le riz en terrasse et habitant les maisons sur pilotis typiques. Les visiteurs ne viennent pas seulement pour les sentiers escarpés ou les panoramas montagneux, mais aussi pour entendre les récits des villageois, ressentir la sérénité des lieux et recevoir l’hospitalité sincère des habitants. La gastronomie locale - riz gluant cuit au bambou, pousses de bambou sauvages, poissons de ruisseaux -, les traditions textiles, la musique, les bains de rivière ou encore les nuits en maison sur pilotis enrichissent cette immersion culturelle.

Photo : VNA/CVN

Dans le village de Kho Muong (commune de Thành Son, district de Ba Thuoc), de nombreuses familles se sont lancées dans le tourisme communautaire en développant des hébergements de type homestay. Selon Hà Van Thào, chef du village, la qualité de vie s’est nettement améliorée : avec des revenus plus stables et une éducation renforcée, les habitants partent de moins en moins vers les grandes villes en quête d’une vie meilleure. Les autorités locales et les organisations sociales ont mis en place des formations, des campagnes de promotion et des investissements en infrastructures. Un projet est également en cours pour connecter Kho Muong à d’autres sites proches, créant ainsi un circuit fermé au cœur de la réserve.

Hà Van Vinh, habitant thaï de Kho Muong, témoigne : "Depuis que le tourisme s’est développé, en plus des cultures, du transport ou du commerce, nous devenons aussi guides pour faire découvrir notre région aux visiteurs. Le tourisme a transformé notre quotidien. Nous nous sommes promis de protéger la forêt et l’environnement, afin de préserver cette richesse naturelle et en tirer des bénéfices durables."

Thao Nguyên/CVN