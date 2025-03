FedEx exhorté à coopérer plus en matière de commerce et de sécurité aérienne

Le ministre de la Police, le général Luong Tam Quang, a exhorté lundi 17 mars à Hanoï le géant américain de la logistique FedEx à poursuive sa contribution active au commerce bilatéral et à la coopération en matière de sécurité aérienne, faisant du Vietnam un pôle logistique clé au sein de l’ASEAN et de toute l’Asie.

Luong Tam Quang a fait cette déclaration en recevant de Choo Pin Ang, directeur général des affaires gouvernementales et commerciales de FedEx en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique et président du comité des voyages et du tourisme du Conseil d’affaires États-Unis - ASEAN (USABC), ainsi que de Bianca Wong, vice-présidente régionale de FedEx pour l’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

Le ministre Luong Tam Quang a souligné le développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis ces dernières années, marqué par la récente élévation au rang de partenariat stratégique global et le 30e anniversaire des relations diplomatiques qui aura lieu cette année.

Le ministère vietnamien de la Police s’engage à soutenir les entreprises américaines, dont FedEx, pour leur prospérité au Vietnam, a-t-il souligné, ajoutant qu’à travers diverses plateformes comme l’USABC, le gouvernement vietnamien et son ministère collaborent activement avec les entreprises américaines et apprécient leur contribution pour garantir un climat des investissements transparent, stable et durable.

Le responsable a décrit cette rencontre comme une occasion précieuse d’explorer des collaborations dans des domaines d’intérêt commun tels que la sécurité aérienne, les infrastructures logistiques pour l’aviation et la modernisation des aéroports vietnamiens. Ces efforts, a-t-il déclaré, contribueront à renforcer la sûreté et la sécurité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

En réponse, Ang a réaffirmé la volonté de FedEx de contribuer durablement au développement de la société et de l’économie vietnamiennes, notamment dans le secteur des transports.

Il s’est engagé à maintenir des opérations efficaces dans les aéroports vietnamiens tout en collaborant étroitement avec les autorités locales pour identifier de nouvelles pistes de coopération dans les domaines d’intérêt commun et les atouts de FedEx, contribuant ainsi à dynamiser les échanges bilatéraux et à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux nations.



VNA/CVN