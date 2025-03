Le PM prône une administration simplifiée et axée sur les données

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a demandé mardi 18 mars que le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique placent les citoyens au cœur des considérations, simplifient les procédures administratives et développent une citoyenneté numérique globale, guidée par des appareils simplifiés, des données connectées et une gouvernance intelligente.

Photo : VNA/CVN

Présidant la première réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, et le Projet N°06, le chef du gouvernement, qui préside également ce comité, a appelé à une transition résolue vers des services publics proactifs au service des citoyens et des entreprises.

Il a salué les efforts des ministères, des secteurs et des collectivités locales, ainsi que la participation des citoyens et des entreprises, pour faire avancer les initiatives et la mise en œuvre du Projet N°06 relatif au développement des données des résidents, de l’identification électronique et des applications d’authentification, afin de soutenir la transformation numérique nationale sur la période 2022-2025, avec une vision à l’horizon 2030.

Il a souligné que les institutions, mécanismes et politiques concernés ont été mis en place, ce qui a permis des avancées significatives dans la transformation numérique. Le pays a officiellement commercialisé les services de télécommunications 5G et le commerce électronique a atteint 28 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 36%. Par ailleurs, le secteur des TIC a enregistré un chiffre d’affaires de 152 milliards de dollars cette année, dont 18,7 milliards de dollars pour le secteur des semi-conducteurs et 18 milliards de dollars pour les logiciels et les services informatiques. De grands géants de la technologie comme Marvell et SK Hynix ont accru leurs investissements dans le pays.

À ce jour, 379 procédures administratives sur 1.084 ont été simplifiées, avec un taux de mise en œuvre atteignant 89% dans l’ensemble des ministères et agences. Les 63 villes et provinces ont adopté des résolutions visant à réduire ou à supprimer les frais administratifs pour les citoyens et les entreprises, a-t-il ajouté.

Le Projet n°06 a produit des résultats tangibles, a-t-il déclaré, soulignant que le pays a délivré 100% des cartes d’identité à puce, activé plus de 61 millions de comptes d’identité électronique et fourni 40 services via l’application VNeID. Les services publics en ligne ont été perfectionnés, avec 58 services publics essentiels sur 76 désormais disponibles.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également souligné les progrès remarquables du Vietnam dans les classements internationaux de la transformation numérique, gagnant 15 places pour se classer 71e sur 193 pays selon l’Indice de développement de l’administration électronique 2024, gagnant 2 places pour se classer 44e sur 133 selon l’Indice mondial de l’innovation 2024, et gagnant 8 places pour se classer 17e sur 194 selon l’Indice mondial de cybersécurité 2024.

Malgré ces avancées, il a souligné plusieurs limites à combler, notamment des cadres institutionnels incomplets, des politiques en retard sur les besoins pratiques, des retards dans la mise en œuvre des programmes concernés et des ressources humaines insuffisantes pour les initiatives.

Dans ce contexte, il a appelé à l’achèvement des cadres institutionnels, au développement d’infrastructures complètes avec couverture 5G, à l’extension des réseaux de fibre optique et au développement des satellites. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir la formation des ressources humaines dans tous les secteurs, tout en accélérant les paiements électroniques et en ouvrant des plateformes d’échange de données.

Il a ordonné l’élaboration d’un programme national de développement technologique et industriel stratégique, comprenant un projet de création d’un réseau de centres de recherche, d’installations d’essai et de laboratoires nationaux clés axés sur les technologies stratégiques. Il a également appelé à la création de grandes entreprises de technologies stratégiques pour développer les infrastructures numériques, les ressources humaines, les données, les technologies stratégiques et la cybersécurité.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, il a ordonné la création d’un fonds d’investissement pour le développement industriel stratégique et d’un programme de développement du gouvernement numérique afin de mettre en place un gouvernement sans papier et de gérer et d’administrer dans un environnement électronique axé sur les données. Il a déclaré que le centre national de données devrait être opérationnel d’ici 2025 et se connecter aux données de tous les ministères, localités et départements.

Il a ajouté que tous les aéroports, ports et postes-frontières devront adopter la technologie biométrique et la plateforme VNeID d’ici 2025. Par ailleurs, il a demandé aux agences d’accélérer la mise en œuvre du Projet n°06, avec des solutions spécifiques, des feuilles de route détaillées et des responsabilités claires.

Il a exprimé sa confiance que le développement de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique nationale, de la réforme administrative et la mise en œuvre du Projet N°06 continueront de connaître des changements forts, complets et durables, apportant des contributions importantes au développement de la socio-économie et à l’amélioration de la vie des gens.

