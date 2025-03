Le président de l'AN reçoit le conseiller spécial de l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le président de l’AN a souligné que les relations entre le Vietnam et le Japon avaient connu des évolutions plus substantielles et efficaces.

Plus d'un an après l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral, les liens entre les deux pays ont continué de se renforcer dans tous les domaines, a-t-il estimé.

De son côté, Takebe Tsutomu a déclaré que sa visite au Vietnam avait pour objectif principal d’assister au 10e Festival culturel Vietnam - Japon. Il s’est réjoui d’avoir assisté à l’inauguration de la ligne de métro 1 à Hô Chi Minh-Ville, un projet symbolisant la solide amitié entre les deux pays.

Il a salué le développement remarquable du Vietnam dans les domaines économique, culturel et social, affirmant que les relations bilatérales étaient actuellement à leur meilleur niveau historique.

Le conseiller spécial a présenté plusieurs propositions concrètes pour renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, en mettant notamment l’accent sur le développement de l’Université Vietnam - Japon. Il a exprimé l’espoir que le président de l’Assemblée nationale vietnamienne continuerait à soutenir et à promouvoir ce projet éducatif clé.

En accord avec les évaluations positives de Takebe Tsutomu sur les relations Vietnam - Japon, Trân Thanh Mân a affirmé que la coopération économique restait le pilier principal des relations bilatérales et devenait de plus en plus étroite. En effet, le Japon est actuellement le premier partenaire du Vietnam en matière d'aide publique au développement (APD) et d’emploi, le troisième en investissement et le quatrième en commerce et en tourisme. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 46,2 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné que le succès du 10e Festival culturel Vietnam - Japon témoignait de l’excellente dynamique des relations entre les deux pays.

Trân Thanh Mân a remercié Takebe Tsutomu pour ses contributions précieuses au développement des liens d’amitié et de coopération bilatéraux, en particulier dans les domaines des échanges culturels, des interactions entre les peuples, de la coopération entre localités ainsi que de l'éducation et de la formation des ressources humaines.

Le président de l’AN a suggéré que, dans les années à venir, les deux parties continuent de renforcer leur partenariat stratégique intégral pour un développement encore plus efficace et substantiel. Il a notamment insisté sur l’importance de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et via tous les canaux, qu’il s’agisse du Parti, de l’État ou de l’Assemblée nationale. Il a particulièrement mis en avant le rôle essentiel du dialogue entre l'Alliance d'amitié parlementaire Japon-Vietnam et le Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon, ainsi que le renforcement de la coopération entre les jeunes et les femmes parlementaires. En outre, le plus haut législateur a insisté sur la nécessité de développer davantage la coopération culturelle, touristique et interpersonnelle entre les deux nations.

S'agissant du projet d’Université Vietnam - Japon, Trân Thanh Mân a affirmé qu’il s’agissait d’un projet d’importance symbolique dans la coopération éducative entre les deux pays. Il a rappelé que le gouvernement vietnamien avait récemment donné son accord de principe pour inclure ce projet parmi les programmes d'investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030, aux côtés d'autres initiatives importantes et urgentes.

Soulignant les significations de ce projet universitaire, le président de l’AN a assuré qu'il suivrait de près sa mise en œuvre et en favoriserait l’aboutissement.

VNA/CVN