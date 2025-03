Un Comité gouvernemental pour propulser le développement scientifique et technologique

Dans la matinée du 18 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la première réunion du Comité directeur gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et du Projet 06.

La réunion s'est tenue en format hybride, avec la participation par visioconférence des autorités des 63 provinces et grandes villes du pays.

Lors de la réunion, a été lue la Décision N°598/QD-TTg du 13 mars 2025, portant sur la création du Comité directeur gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation, de la transformation numérique et du Projet 06 (Projet de développement des applications des données sur la population, l’identification et l’authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022 - 2025, avec une vision à l’horizon 2030).

Le Comité directeur, présidé par le Premier ministre Pham Minh Chinh, a pour mission d’assister le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques, stratégies, mécanismes et mesures visant à promouvoir le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi qu’à assurer l’exécution du Projet 06 et la réforme administrative.

Le Comité comprend trois sous-comités chargés respectivement de la mise en œuvre du Projet 06, du développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi que de la réforme administrative.

La création du Comité directeur vise à renforcer l’efficacité de l’application de la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique, concernant des percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a appelé les délégués à mener des discussions approfondies sur l’élimination des obstacles institutionnels freinant le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, la mobilisation efficace des ressources pour soutenir ces secteurs, le développement des infrastructures scientifiques et technologiques, la formation de ressources humaines hautement qualifiées…

En outre, il a insisté sur l’évaluation des efforts de réforme administrative et de décentralisation, dans l’intérêt du pays, des citoyens et des entreprises, ainsi que sur la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

