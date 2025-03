Les résultats du contrôle de la Commission militaire centrale avalisés

L’événement était coprésidé par Nguyên Duy Ngoc, président de la Commission de contrôle du Comité central du Parti et chef de la mission de contrôle, et par le général Phan Van Giang, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.

Photo: VNA/CVN

Le projet de rapport souligne l’engagement indéfectible de la Commission militaire centrale envers les résolutions et directives du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat. Sous leur direction, la Commission militaire centrale a publié un nombre impressionnant de documents, dont 21 résolutions, conclusions, décisions et directives, ainsi qu’un plan et 54 plans et lignes directrices. Ces mesures ont joué un rôle déterminant dans l’alignement des organisations, agences et unités du Parti sur la vision globale du Parti.

La Commission militaire centrale a été saluée pour son étroite coordination avec le ministère de la Défense dans l’élaboration de plans d’inspection et de surveillance ponctuels. Ces efforts ont assuré une surveillance constante de la mise en œuvre des directives du Parti, avec des attributions de tâches claires pour garantir la responsabilisation.

Photo: VNA/CVN

Le rapport a également salué les efforts de restructuration des agences et unités militaires, qui ont permis des opérations plus rationalisées, plus efficaces et plus robustes. Parmi les principaux changements figurent la réduction des corps intermédiaires et du personnel, une attention accrue portée à l’entraînement et à la préparation au combat, et des mesures visant à éliminer les chevauchements de rôles et de responsabilités.

Outre les réformes opérationnelles, la Commission militaire centrale et son Comité permanent ont joué un rôle proactif dans la préparation du XIIe Congrès de l’Organisation du Parti de l’Armée pour la période 2025-2030, contribuant à la rédaction des documents clés du XIVe Congrès national du Parti.

Dans son discours de clôture, Nguyên Duy Ngoc a attiré l’attention sur plusieurs domaines clés nécessitant une attention accrue, notamment la production économique et de défense, la science et la technologie militaires, la biotechnologie, ainsi que la médecine et les produits pharmaceutiques militaires.

Il a appelé la Commission militaire centrale à approfondir son analyse et à fournir des orientations prospectives dans ces domaines, à s’appuyer sur les succès et les atouts actuels et à affiner son leadership stratégique afin d’obtenir des résultats encore meilleurs à l’avenir.

VNA/CVN