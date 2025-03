Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale salué pour l’exécution des décisions du Parti

Le membre du Politburo et Premier ministre Pham Minh Chinh, a hautement apprécié lundi 17 mars la coordination du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et son initiative de proposer le contrôle de la mise en œuvre de des contenus importants en vue de saisir la situation, de créer le consensus et l’adhésion dans la mise en œuvre des résolutions, conclusions et directives, qui sont des décisions majeures du Parti.

>> Le PM encourage à faire de l'industrie de la défense un secteur clé de l'industrie nationale

>> Le PM encourage Vinh Phuc à surmonter ses difficultés pour se développer

>> Le PM dirige le comité de pilotage des grands projets ferroviaires nationaux

Le chef du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et chef de la mission de contrôle 1908, s’est exprimé lors d’une conférence d’annonce du projet de rapport de la mission de contrôle 1908 du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti sur le Comité du Parti de l’Assemblée nationale.

Photo : VNA/CVN

Le projet de rapport s’est focalisé sur la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW du 12e Comité central du Parti en date du 25 octobre 2017 sur certaines questions relatives à la poursuite de la rénovation, de la restructuration et de la rationalisation de l’appareil du système politique pour le rendre plus efficace et efficient ; de la directive N°35-CT/TW du Politburo en date du 14 juin 2024 sur les congrès du Parti en vue du 14e Congrès national du Parti et de la conclusion N°118-KL/TW du 18 janvier 2025 complétant certains contenus de la directive N°35-CT/TW ; de la résolution N°57-NQ/TW du Politburo en date du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique ; et la conclusion N°123-KL/TW du Comité central du Parti en date du 24 janvier 2025 sur le projet complémentaire de développement socio-économique pour 2025 avec un objectif de croissance de 8% ou plus.

S’adressant à la conférence qu’il a coprésidée avec le membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale et chef de la mission de contrôle N°1910, Trân Thanh Mân, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour sa mise en œuvre proactive, flexible et créative des résolutions, conclusions et directives du Parti sur la rénovation et la réorganisation de l’appareil du système politique ; les Congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti ; les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique ; les compléments législatifs sur le développement socio-écomomiques pour 2025 avec un objectif de croissance de 8% ou plus.

Il a souligné que le Comité du Parti de l’Assemblée nationale a dirigé, piloté et mis en œuvre les résolutions, les conclusions et les directives avec un consensus élevés et une grande volonté d’institutionnaliser les grandes politiques du Parti pour qu’elles soient rapidement entrées dans la vie, avec une faisabilité et une efficacité véritables, et d’éliminer les goulots d’étranglement institutionnels qui sont "les goulot d’étranglement des goulots d’étranglement".

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que dans les temps à venir, le Comité du Parti de l’Assemblée nationale et l’Assemblée nationale travailleront en plus étroite collaboration avec le Comité du Parti du gouvernement et le gouvernement pour mieux faire ce qui a été bien fait pour le développement du pays, le bonheur du peuple.

Il a invité le Comité du Parti de l’Assemblée nationale à continuer de diriger et de mettre en œuvre efficacement la résolution N°18, la directive N°35, la résolution N°57 et la conclusion N°123 avec des plans d’action et des programmes concrets, et en même temps, à rester attentifs aux retours des parties concernées dans la mise en œuvre des décisions importantes du Parti.

Le chef du gouvernement a espéré que le Comité du Parti de l’Assemblée nationale et l’Assemblée nationale poursuivraient la digitalisation des activités de l’Assemblée nationale ; le perfectionnement institutionnel, l’élimination des goulots d’étranglement institutionnels pour faciliter le développement en vue de l’objectif de 8% de croissance en 2025, et notamment, la bonne préparation de l’amendement de la Constitution et le renforcement de la surveillance suprême.

VNA/CVN