Trân Thanh Mân loue le gouvernement pour la rationalisation de l’appareil de l’État

Le Comité du Parti du gouvernement, le gouvernement et le Premier ministre ont obtenu des résultats importants de haute qualité dans la mise en œuvre de la restructuration de l’appareil du système politique, a déclaré lundi 17 mars le membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, président de l’Assemblée nationale et chef de la mission de contrôle N°1910, Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Les résultats ont concrétisé les options et lignes politiques du Parti, ont généré un effet d’entraînement dans les ministères, secteurs et localités, et ont créé un consensus élevé parmi les cadres, membres du Parti et les habitants, s’est-il félicité en coprésidant une réunion avec le membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti du gouvernement et Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le président de l’Assemblée nationale a noté que le Comité du Parti, le gouvernement et le Premier ministre s’est attelé à ce travail énorme, difficile, diverse et multiple, de manière proactif, méthodique, sérieux, hautement responsable avec des plans et programmes d’action concrets, l’assignation des tâches en association avec le contrôle et le suivi.

Il a également exhorté le Comité du Parti du gouvernement à continuer de rester à l’écoute et de traiter en temps opportuns les difficultés et les pétitions des localités, à diligenter la mise en œuvre des contenus énoncés dans la conclusion N°127 du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti en date du 28 février 2025 sur sur la mise en œuvre des recherches et des propositions visant à poursuivre la réorganisation de la structure du système politique, et dans la directive N°35-CT/TW du Politburo en date du 14 juin 2024 sur les congrès du Parti en vue du XIVe Congrès national du Parti dans le contexte de la situation et des nouvelles orientations de la Centrale.

Le président de l’Assemblée nationale a en même temps invité le Comité du Parti du gouvernement à réviser et à traiter les ouvrages et projets en suspens qui engendrent des gaspillages, à avoir des solutions pour gérer les bases matérielles dans la réorganisation de la structure et des unités administratives, à mettre en œuvre efficacement les résolutions récemment adoptées par l’Assemblée nationale lors de la sa dernière session et être prêt à exécuter des résolutions que l’Assemblée nationale adoptera lors de la prochaine session.

Remerciant la mission de contrôle et le Comité du Parti de l’Assemblée nationale d’avoir consacré leur temps et leurs efforts à l’examen minutieux des contenus d’inspection, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les efforts et les résultats remarquables et a proposé des questions qui doivent être davantage poussées dans la mise en œuvre des quatre contenus susmentionnés.

Le chef du gouvernement a également apprécié la collaboration de l’Assemblée nationale, du Comité permanent de l’Assemblée nationale et des organes de l’Assemblée nationale dans la coordination avec le gouvernement, la promotion de la démocratie, l’accomplissement d’une énorme charge de travail durant ces derniers temps, indiquant que le Comité du Parti gouvernemental et le gouvernement continueront d’examiner, d’évaluer et de promouvoir la mise en œuvre efficace des contenus pertinents soulevés par la mission de contrôle.

