Un vice-président de l’AN rencontre le président de la Lok Sabha

Photo : VNA/CVN

Nguyên Duc Hai a félicité l’Inde pour son fort développement sous la direction du gouvernement et du parlement de l’Alliance démocratique nationale, avec le Bharatiya Janata Party (BJP) en son sein. Il a souligné les remarquables réalisations indiennes dans les domaines économique, militaire et scientifique, qui ont continuellement renforcé le rôle et la position du pays dans la région et dans le monde.

Il a réaffirmé la politique constante du Vietnam de privilégier ses relations avec l’Inde et a exprimé l’espoir que cette visite consoliderait davantage la confiance politique et l’amitié entre les deux pays, contribuant ainsi à approfondir et à renforcer la coopération intersectorielle.

Om Birla s’est pour sa part réjoui de la forte croissance des relations entre le Vietnam et l’Inde depuis plus de 50 ans, marquée par des échanges réguliers de haut niveau entre les deux gouvernements et parlements, ainsi que par le renforcement des liens interpersonnels.

Il a salué les récentes avancées du Vietnam en matière de croissance économique et de développement, soulignant que l’Inde concentre également ses ressources sur le développement national avec l’objectif de devenir une nation développée. Il a souligné que les deux pays offrent d’énormes possibilités d’élargir leur coopération dans divers domaines.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et entre les dirigeants parlementaires, tout en soutenant le développement de la collaboration bilatérale dans les domaines de la politique, de la défense et de la sécurité, de l’économie, du commerce et de l’investissement, de l’agriculture, de la culture, du tourisme et des échanges populaires.

Il a convenu avec Nguyên Duc Hai de la nécessité de stimuler les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux pour atteindre l’objectif de 20 milliards de dollars américains dans les prochains mois et de prendre des mesures pour ouvrir davantage leurs marchés. Ils ont convenu à l’unanimité de renforcer la coopération agricole, un domaine où les deux pays partagent de nombreux points communs, et d’intensifier la collaboration culturelle et touristique en multipliant les circuits, les itinéraires, les produits touristiques et les liaisons aériennes.

Nguyên Duc Hai a profité de cette occasion pour remercier l’Inde pour son soutien financier et technique continu à la restauration des complexes de tours Cham du sanctuaire de My Son, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a également suggéré que les deux parties renforcent leurs investissements mutuels et a appelé les grandes entreprises indiennes à investir au Vietnam, notamment dans les infrastructures stratégiques, les infrastructures numériques et les hautes technologies.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre leurs organes législatifs et de promouvoir les échanges entre les commissions spécialisées des parlements afin de partager leurs expériences législatives, notamment en matière de transformation numérique, de développement du parlement numérique et d’application des technologies pour améliorer l’efficacité parlementaire.

Om Birla a annoncé que la Lok Sabha créerait prochainement un groupe d’amitié parlementaire Inde - Vietnam et s’est déclarée prête à soutenir le Vietnam dans la formation du personnel législatif.

Le même jour, Nguyên Duc Hai a eu une séance de travail avec le Contrôleur et Auditeur général de l’Inde (CAG), au cours de laquelle il a félicité l’agence pour ses importantes contributions au développement de l’Inde et pour son accession à la présidence de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) pour la période 2024-2027.

Photo : VNA/CVN

Il a salué la coopération efficace entre l’Audit de l’État du Vietnam et le CAG et a affirmé le soutien de l’Assemblée nationale vietnamienne à la future coopération des deux agences pour bâtir un système financier transparent et solide, axé sur le développement durable.

Nguyên Duc Hai a proposé que les deux parties renouvellent prochainement leur accord de coopération bilatérale en matière d’audit, favorisent la coopération professionnelle et les programmes de formation, partagent leurs expériences en matière d’amélioration de la qualité de l’audit au service des activités parlementaires et élargissent leur coopération à de nouveaux domaines tels que l’audit de l’environnement numérique et l’audit des objectifs de développement durable.

Le Contrôleur et Auditeur général de l’Inde, S. Sanjay Murthy, a partagé l’expérience de l’Inde en matière d’audit, notamment l’application des sciences, des technologies et de la transformation numérique dans le travail.

VNA/CVN