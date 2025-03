Les agences d'Audit d'État vietnamienne et chinoise renforcent leur coopération

L’auditeur général d’État du Vietnam, Ngô Van Tuân, s’est entretenu avec son homologue chinois Hou Kai dans le cadre de sa visite de travail en Chine, convenant de renforcer le partage d’expériences notamment en matière d’audit informatique, d’audit du Big Data, d’audit environnemental et de lutte contre la corruption.

>> Le Vietnam élu membre du Comité d'audit de l'ASOSAI

>> Vietnam et Royaume-Uni promeuvent leur coopération en matière d’audit

>> Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân travaille avec l’Audit d'État

L’auditeur général de Chine, Hou Kai, a salué la visite en Chine de l’auditeur général d’État du Vietnam, Ngô Van Tuân. En 2025, les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de la fondation de leurs relations diplomatiques. Cette visite, selon lui, crée un nouvel élan aux deux parties pour continuer à promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, notamment l’audit public.

Photo : VNA/CVN

Hou Kai a présenté la réforme du système d’audit en 2018 qui a conduit à la modification des conceptions de la Chine en matière d’audit, se concentrant désormais sur quatre domaines clés : l’audit de la mise en œuvre des politiques importantes de l’État ; la surveillance des infractions financières et économiques ; la prévention des risques majeurs liés à l’économie et l’audit du secteur du bien-être social.

De son côté, Ngô Van Tuân a hautement apprécié la coopération efficace entre les agences d’Audit d’État vietnamienne et chinoise ces deux dernières décennies.

Il a félicité l’Office national d’Audit de Chine pour continuer à occuper le poste de secrétaire général de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) pour le mandat 2024-2027 avant de le remercier pour son soutien actif accordé à l’Audit d’État du Vietnam en tant que président de l’ASOSAI pour le mandat 2018-2021.

L’Audit d’État du Vietnam, en tant que membre du Comité d’audit de l’ASOSAI pour le mandat 2024-2027, souhaite continuer à bénéficier d’un soutien et d’une coordination étroite de l’Office national d’Audit de Chine, a souligné Ngô Van Tuân.

Il a exprimé également son désir d’étudier les expériences chinoises, en particulier dans la mise en œuvre de la résolution N°57-NQ/TW en date du 22 décembre 2024 visant à promouvoir l’application de la science et de la technologie, la transformation numérique et l’audit dans l’environnement numérique.

Les deux parties ont convenu de promouvoir leur coopération, leurs échanges de délégation et leur partage d’expériences, notamment en matière d’audit informatique, d’audit du Big Data, d’audit environnemental et de lutte contre la corruption.

Elles ont également convenu de poursuivre des formations et des bourses d’étude, d’envisager de mener des audits bilatéraux et des audits conjoints sur le développement durable ainsi que de renforcer leur collaboration au sein de l’ASOSAI et des forums d’audit internationaux.

À l’issus de leur entretien, Ngô Van Tuân et Hou Kai ont signé le 4e protocole d’accord de coopération entre l’Audit d’État du Vietnam et l’Office national d’Audit de Chine, permettant à favoriser leur partage d’expériences, leur coopération dans la recherche et l’organisation des formations professionnelles.

Suite à la signature du protocole d’accord, l’Audit d’État du Vietnam et l’Office national d’Audit de Chine ont co-organisé leur 7e séminaire conjoint sur le thème "Transformation numérique dans l’audit et l’audit thématique".

Durant son séjour, après Pékin, la délégation l’Audit d’État du Vietnam se rendra dans la province du Chongqing.

VNA/CVN