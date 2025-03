L’Université Vietnam - Japon, futur centre d’excellence en semi-conducteurs et technologies numériques

Takebe Tsutomu a proposé un certain nombre de mesures spécifiques pour promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays, notamment le développement de l'Université Vietnam-Japon, projet symbolique des relations de coopération entre les deux nations.

Il a déclaré que l'Université Vietnam-Japon (VJU) visait à devenir une université prestigieuse axée sur la recherche en Asie, contribuant à la formation de ressources humaines de haute qualité capables de répondre aux besoins de la société.

Cet établissement prévoit d'ouvrir un institut de formation professionnelle de haut niveau et de coopérer avec de grandes entreprises japonaises pour dispenser des formations dans les domaines des semi-conducteurs et des technologies de l'information, a indiqué Takebe Tsutomu.

Il a exprimé l'espoir que le vice-Premier ministre Lê Thành Long soutienne et favorise le développement du projet de l’Université Vietnam-Japon, ajoutant que le gouvernement japonais y accorde une grande attention. Le projet vise à former des ressources humaines non seulement pour le développement des deux pays, mais aussi pour celui de la région et du monde.

Il a également souhaité que l’Université Vietnam - Japon puisse répondre aux attentes du gouvernement vietnamien.

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a souligné que le développement des ressources humaines est l'une des trois avancées stratégiques du Vietnam. "Nous visons une croissance du PIB d'environ 8% en 2025 et une croissance à deux chiffres sur la période 2026-2030", a-t-il déclaré.

Pour atteindre ces objectifs, le Vietnam considère ses citoyens comme la ressource de développement la plus précieuse. Les moteurs de croissance traditionnels étant limités, ils sont progressivement remplacés par de nouveaux leviers. Dans ce processus, le pays s’appuie sur ses ressources internes tout en recherchant des opportunités de coopération internationale, a-t-il expliqué.

Concernant le projet d'Université Vietnam - Japon, le vice-Premier ministre Lê Thành Long a affirmé que sa promotion allait dans la bonne direction. Il a précisé que les agences compétentes mettaient actuellement en œuvre les démarches nécessaires pour accélérer son développement.

Soulignant que ce projet revêt une importance symbolique dans la coopération éducative entre les deux pays, il a assuré qu'il soutiendrait sa mise en œuvre efficace. Il a également exprimé son souhait de voir l’université proposer des formations dans des domaines stratégiques pour le Vietnam, tels que les semi-conducteurs et la transformation numérique.

VNA/CVN