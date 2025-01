Un Japonais séduit par le Vietnam : le récit d’un amour qui dure

Naoki Okamura, mannequin et coach sportif japonais, a découvert le Vietnam en 2024. Depuis, il y revient régulièrement, fasciné par la culture locale, la cuisine de rue et surtout la gentillesse de ses habitants. Dans une récente vidéo publiée sur YouTube, il a partagé les raisons pour lesquelles il est tombé amoureux de ce pays et ne s’en lasse jamais, même après plusieurs séjours prolongés.