Les Vietnamiens au Laos célèbrent le Nouvel An lunaire

Photo : XuânTu/VNA/CVN

Prenant la parole à l’événement, le président de la GAVP, Nguyên Van Hung, a souligné l’importance de l’événement, affirmant qu’il contribue à renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne et à préserver et promouvoir la culture traditionnelle du peuple vietnamien au Laos.

Selon le responsable, les sections de l’association générale ont activement organisé des activités pour renforcer la solidarité et les liens au sein de la communauté ; et ont rejoint les initiatives lancées par le Comité central du Front lao pour la construction nationale (LFNC) et l’ambassade du Vietnam au Laos, telles que des programmes de soutien aux personnes pauvres et aux personnes touchées par les tempêtes et les inondations.

L'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a déclaré que le Parti et l'État du Vietnam ont toujours considéré la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger comme faisant partie intégrante de la patrie.

Il a apprécié la communauté pour sa solidarité et ses efforts pour maintenir des liens forts avec leur patrie, affirmant que la communauté sert de pont pour promouvoir la solidarité et l'amitié entre les deux nations.

En plus d'apporter des contributions significatives au développement socio-économique du Laos, de nombreux OV jouent également un rôle actif dans la diplomatie interpersonnelle, contribuant à préserver et à promouvoir les valeurs de la culture vietnamienne et à construire l'image du Vietnam au Laos, a-t-il déclaré.

Le diplomate a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne au Laos continuera à maintenir sa solidarité, à respecter strictement les lois du pays hôte et à faire des activités plus significatives et des efforts collectifs pour construire une communauté vietnamienne unie, compatissante, forte et prospère au Laos, renforçant ainsi davantage les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN