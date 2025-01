Le PM Pham Minh Chinh et son épouse au Programme de “Printemps de la Patrie” à Prague

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rejoint la communauté vietnamienne en République tchèque lors du Programme “Printemps de la Patrie” tenu à Prague le 19 janvier (heure locale) pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande fête traditionnelle du peuple vietnamien.

Tran Van Dang, président de l'Association vietnamienne en République tchèque, a déclaré que la communauté vietnamienne, soutenue par le Comité d'État chargé des Vietnamiens d'outre-mer et l'ambassade du Vietnam, s'est engagée dans diverses activités pour maintenir son identité traditionnelle et apporter des contributions à la Patrie.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque Duong Hoai Nam a souligné les contributions de la communauté vietnamienne au développement des relations entre le Vietnam et la République tchèque.

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’intégration de la communauté vietnamienne en République tchèque dans la société locale. Il l’a décrite comme un lien vital dans les relations entre le Vietnam et la République tchèque.

Il a informé la communauté de la situation du pays, avec notamment le taux de croissance annuel du PIB de 7,09 %, une valeur du PIB de 476 milliards de dollars. Le pays a établi des relations diplomatiques avec 194 pays et des partenariats stratégiques, des partenariats globaux et des partenariats stratégiques globaux avec 32 pays, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Vietnam est également un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement a reconnu les contributions importantes des Vietnamiens d’outre-mer au succès du pays, tout en les décrivant comme « une partie inséparable et une ressource importante de la nation vietnamienne ».

Le Premier ministre a annoncé que Prague était choisi pour accueillir la première Journée de grande union nationale à l’étranger, ce reflétant la reconnaissance par le gouvernement des réalisations et des contributions de la communauté vietnamienne en République tchèque. Il a encouragé la communauté à rester unie, à promouvoir le soutien mutuel et à se conformer aux lois locales.

Le Programme “Printemps de la Patrie” s’est terminé par des performances de musique traditionnelle vietnamienne et une célébration précoce du Têt traditionnel.

VNA/CVN