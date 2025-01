Le président de l'Assemblée nationale rencontre des Vietnamiens d’outre-mer

>> Tirer le meilleur parti des ressources des Viêt kiêu pour le développement du pays

>> Les Vietnamiens d’outre-mer se tournent vers la nouvelle ère de la nation

>> Le chef de l'État et des Vietnamiens d’outre-mer rendent hommage aux ancêtres

>> Le secrétaire général Tô Lâm reçoit une délégation de Vietnamiens d'outre-mer

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale a déclaré se réjouir de rencontrer 100 délégués venus de 32 pays et territoires du monde entier pour célébrer ensemble le Nouvel An lunaire du Serpent 2025.

Il a affirmé qu’avec environ 6 millions de Vietnamiens vivant dans plus de 130 pays et territoires, les Vietnamiens à l’étranger constituaient une partie inséparable de la nation vietnamienne et une passerelle importante entre le Vietnam et le reste du monde, ajoutant qu’en 2024, les envois de fonds des Vietnamiens résidant à l’étranger avaient atteint environ 16 milliards d'USD.

"Dans les réalisations communes du pays, la contribution de la communauté vietnamienne à l’étranger est extrêmement importante", a-t-il souligné.

Trân Thanh Mân a indiqué que de nombreuses lois adoptées lors de la XVᵉ législature de l’Assemblée nationale visaient à faciliter le retour des Vietnamiens vivant à l’étranger au Vietnam pour y vivre et faire des affaires.

Il a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne à l’étranger continue de contribuer activement au développement du Vietnam. Il a également encouragé les Vietnamiens à l’étranger à renforcer leur rôle en tant que passerelle dans la promotion des relations entre le Vietnam et les autres pays du monde, tout en préservant et en valorisant les valeurs culturelles traditionnelles de la nation.

Les représentants de la diaspora vietnamienne ont remercié les dirigeants du Parti et de l’État pour leur attention et leur soutien constants envers la communauté vietnamienne à l’étranger. Ils ont affirmé leur engagement à contribuer davantage au développement du Vietnam, en concrétisant l’aspiration au développement dans une nouvelle ère marquée par l’épanouissement de la nation.

VNA/CVN