Le Têt, un pont culturel en Nouvelle-Zélande et en République de Corée

Des Vietnamiens résidant en Nouvelle-Zélande et en République de Corée ont organisé des événements marquant le Nouvel An lunaire vietnamien (Têt), rassemblant des centaines de participants.

Le "Marché du Têt 2025", une célébration vibrant au rythme des traditions vietnamiennes, a illuminé Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, le 11 janvier. Cet événement marquant le Nouvel An lunaire vietnamien a rassemblé près de 500 participants dans une atmosphère chaleureuse, recréant les coutumes et les saveurs authentiques du Têt.

Organisé par l'Association "Viet Hub New Zealand", avec le soutien de l'ambassade du Vietnam et d'autres partenaires locaux, le marché a été un véritable pont culturel entre la communauté vietnamienne et les habitants de Wellington.

Les festivités ont mis en lumière des activités emblématiques comme la danse des perches, l'emballage du bánh chưng, ou encore la décoration de branches de fleurs de pêcher et d'abricotier. Les visiteurs, qu'ils soient Vietnamiens ou amis internationaux, ont également pu savourer des plats traditionnels tels que le bánh chưng, le pho, ou encore les vermicelles au porc grillé.

La scène culturelle était tout aussi animée, avec des performances artistiques, des concours de dessin et d'écriture autour du thème du Têt, qui ont ajouté une touche créative et festive à l'événement.

Nguyên Thiên Tu Vinh, présidente de "Viet Hub New Zealand", a déclaré que cet événement n'est pas seulement une fête, mais aussi une affirmation forte de l'identité vietnamienne en Nouvelle-Zélande.

Le "Marché du Têt 2025" ouvre ainsi une année pleine de sens, marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, et le 5e anniversaire de leur partenariat stratégique.

À Siheung, en République de Corée, l'Association vietnamienne locale a organisé une fête du printemps pleine de dynamisme pour accueillir le Nouvel An 2025.

L'événement a rassemblé des Vietnamiens résidant et travaillant dans la province de Gyeonggi, aux côtés de représentants de l'ambassade du Vietnam et des autorités locales.

Lê Thanh Hà, premier secrétaire et représentant en chef du ministère vietnamien du Travail en République de Corée, a exprimé sa reconnaissance envers l'Association des Vietnamiens de Siheung. Malgré sa jeune existence, cette association a su s'affirmer comme un acteur essentiel, organisant des activités répondant aux besoins culturels, éducatifs et sociaux de la communauté, a-t-elle dit.

De son côté, Kim Jang Son, représentant de l'administration de Siheung, a transmis ses vœux chaleureux pour un printemps heureux et prospère à la diaspora vietnamienne, saluant leur contribution au tissu social local.

Ces célébrations marquent non seulement l’arrivée d’une nouvelle année, mais également l’unité et la résilience des communautés vietnamiennes à l’étranger, qui continuent d’honorer leurs traditions tout en tissant des liens avec leurs pays d’accueil.

VNA/CVN