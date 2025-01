Le secrétaire général Tô Lâm reçoit une délégation de Vietnamiens d'outre-mer

>> Le programme "Printemps au pays natal 2025" prévu en janvier prochain

>> Tirer le meilleur parti des ressources des Viêt kiêu pour le développement du pays

>> Les Vietnamiens d’outre-mer se tournent vers la nouvelle ère de la nation

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a chaleureusement salué la délégation, qui représente près de 1.000 Vietnamiens venus de plus de 40 pays et territoires pour participer au programme "Printemps au pays natal 2025". Il a hautement apprécié l'attachement et les contributions importantes de la diaspora vietnamienne au développement du pays.

Tô Lâm a souligné que l’objectif ultime de l’ère de progrès de la nation vietnamienne est un peuple riche, un pays puissant et une société socialiste, capable de se tenir aux côtés des grandes puissances mondiales.

Photo : VNA/CVN

Outre les efforts déployés dans le pays, le Parti et l’État apprécient grandement les contributions précieuses de la communauté vietnamienne à l'étranger au processus de développement actuel du Vietnam, a-t-il déclaré.

De leur côté, les représentants de la diaspora ont exprimé leur confiance profonde dans l'avenir prometteur du pays et leur désir de contribuer activement à la réalisation des aspirations de développement du Vietnam dans cette nouvelle ère de progrès national.

Photo : VNA/CVN

Ils ont également formulé de nombreuses propositions concrètes pour soutenir la réalisation des objectifs de développement du pays dans les années à venir.

Le programme "Printemps au pays natal 2025", placé sous le thème "Vietnam - Progrès dans l’ère nouvelle", se déroule du 18 au 20 janvier 2025 avec de nombreuses activités riches en significations. Cette édition attire environ 1.500 représentants de la diaspora vietnamienne provenant des quatre coins du monde pour fêter le Têt dans leur pays d’origine.

VNA/CVN