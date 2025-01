Les Vietnamiens d’outre-mer se tournent vers la nouvelle ère de la nation

Photo : VNA/CVN

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information, la responsable a fait savoir que le programme de cette année est un événement culturel et politique important qui marque le début d’une année charnière pour le pays.

Sur le thème "Vietnam - S’élever dans une nouvelle ère", le programme transmet un message sur l’aspiration de la nation à un développement fort, avec le peuple tant au pays qu’à l’étranger uni et déterminé à conduire le pays vers une nouvelle ère - l’ère d’ascension nationale.

Il sert également d’occasion pour honorer les contributions significatives de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger à l’œuvre d’édification et de défense de la patrie, en les encourageant à continuer à rester connectés, unis et dévoués à la patrie, a-t-elle indiqué.

Une caractéristique particulière du programme de cette année est la rénovation et la créativité tant dans le contenu que dans le format. Dans ce cadre, les Vietnamiens résidant à l’étranger pourront s’engager dans des activités pour les connecter avec des localités telles que Hanoi et la province de Hung Yên, et d’apporter des idées et de partager des expériences dans la promotion du développement socio-économique.

Ces liens renforcent non seulement le lien entre la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger et la patrie, mais affirment également leur rôle important dans le développement global du Vietnam, a-t-elle souligné.

La participation et les vœux du président de la République, Luong Cuong, pour le Nouvel An lunaire seront les moments forts, reflétant l’intérêt et l’attention profonds des dirigeants du Parti et de l’État envers la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, a-t-elle poursuivi.

En outre, le programme comprendra de nombreuses autres activités significatives telles que l’offrande d’encens au palais Kinh Thiên, la libération de carpes dans l’étang du site commémoratif du président Hô Chi Minh, l’hommage au défunt dirigeant dans son mausolée et le dépôt de couronnes au Monument aux héros et aux martyrs sur la rue Bac Son dans la capitale. Ces activités expriment non seulement la gratitude envers les ancêtres qui ont contribué au pays, mais inspirent également un sentiment de fierté nationale et l’esprit de retour aux racines chez chaque Vietnamien.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne le travail lié à la diaspora vietnamienne l’année dernière, la responsable a déclaré que l’année 2024 a été témoin d’une augmentation des activités qui ont renforcé les liens entre la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger et la patrie.

Les événements annuels tels que le Printemps au pays natal, les visites des Vietnamiens d’outre-mer à Truong Sa (Spratly), le camp d’été au Vietnam, ainsi que les cours de formation en vietnamien pour les enseignants vietnamiens résidant à l’étrangers ont attiré la participation des Vietnamiens du monde entier.

D’importantes ressources de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger ont été fortement mobilisées, contribuant au développement économique du pays. En 2024, les Vietnamiens d’outre-mer avaient investi dans 421 projets d’IDE avec un capital social total de 1,72 milliard de dollars. Les transferts de fonds au Vietnam l’année dernière ont été estimés à 16 milliards de dollars, constituant une ressource cruciale pour la croissance économique du pays, en particulier dans le contexte des défis économiques mondiaux et des difficultés dans les pays où ils résident.

Il convient de noter que la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens d’outre-mer, combinée à un forum pour les intellectuels et experts vietnamiens d’outre-mer, a réuni 500 délégués de 42 pays et territoires aux côtés de 200 représentants de ministères, agences et organisations vietnamiens. Plus de 70 présentations d’experts vietnamiens d’outre-mer ont abordé des sujets tels que les semi-conducteurs, l’intelligence

artificielle, les chaînes d’approvisionnement, les économies vertes et circulaires, la culture et la conservation de la langue vietnamienne.

En outre, la vice-ministre a également souligné la mise en œuvre opportune des mesures de protection et de soutien aux communautés vietnamiennes dans les zones touchées par les conflits, les catastrophes naturelles et les incendies.

En ce qui concerne les tâches de cette année, le vice-ministre a estimé que 2025 marque une étape importante dans le parcours de développement du pays. Par conséquent, la mobilisation des ressources de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger est considérée comme une tâche stratégique et focale, jouant un rôle vital dans le développement socio-économique de la nation.

La mobilisation des ressources de la communauté vise à les aider à stabiliser leur vie, à bien s’intégrer dans leur pays d’accueil et à se développer de manière durable.

En outre, la création d’un environnement politique favorable est également un facteur clé, a-t-elle déclaré, affirmant que l’État continuera à perfectionner les politiques et les lois pour encourager la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger à investir et à faire des affaires au Vietnam et à contribuer davantage à la patrie.

