Les Vietnamiens en Suède et en Lettonie promeuvent les valeurs culturelles nationales

L'ambassade du Vietnam en Suède et en Lettonie a organisé le 11 janvier à Stockholm une rencontre sur le thème "Printemps au pays natal 2025" à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt), qui tombe à la fin de ce mois.

L'événement a vu la participation de Camilla Mellander, directrice générale de la politique commerciale au ministère suédois des Affaires étrangères et ancienne ambassadrice de Suède au Vietnam, des ambassadeurs des États membres de l'ASEAN en Suède, des amis locaux et plus de 100 représentants de la communauté vietnamienne en Suède et en Lettonie.

Présentant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Suède et en Lettonie, Trân Van Tuân, a présenté ses vœux de Nouvel An aux Vietnamiens d'outre-mer. Il a également informé les deux parties des réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique en 2024.

L'ambassadeur a affirmé son engagement à renforcer les relations entre le Vietnam et la Suède dans divers secteurs, notamment en explorant le potentiel d'amélioration du partenariat entre les deux pays.

Il a également salué les contributions de plus de 22.000 Vietnamiens en Suède et en Lettonie au Vietnam et à leurs pays d'accueil dans divers domaines.

Il a exprimé son espoir qu'en 2025, la communauté vietnamienne des deux pays continuera à faire preuve de solidarité et de soutien mutuel, à chérir ses valeurs culturelles et à promouvoir la langue vietnamienne.

Les représentants de la communauté vietnamienne ont exprimé leur joie de participer à la célébration, qui a été marquée par des performances spectaculaires d'artistes de la communauté et des plats traditionnels vietnamiens.

