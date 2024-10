Quang Ninh accueille son 3 millionième touriste étranger en 2024

Le Viking Orion, transportant environ 900 croisiéristes majoritairement originaires des États-Unis, effectue actuellement un trajet reliant Hong Kong (Chine) à la ville pittoresque de Ha Long, située dans la province de Quang Ninh.

Photo : VNA/CVN

Les 3 millionièmes visiteurs étrangers de Quang Ninh en 2024 sont David et Tina, un couple américain. Ils ont exprimé leur surprise face à l'accueil chaleureux de la province de Quang Ninh, soulignant que cette expérience constituera un souvenir impérissable de leur séjour au Vietnam.

Nguyên Huyên Anh, directrice du Service du tourisme de la province de Quang Ninh, a souligné l'importance significative de cet événement pour l'industrie touristique locale.

Elle a déclaré que cette étape démontre la résilience de la province suite au typhon Yagi, ainsi que sa capacité à accueillir de nouveau les visiteurs, tant nationaux qu'internationaux, avec un niveau de qualité optimal. D'ici la fin de l'année, Quang Ninh prévoit l'arrivée d'une vingtaine de navires de croisière internationaux à Ha Long. La province s'efforce également de développer des itinéraires de croisière reliant Beihai (Chine) à Ha Long (Quang Ninh), a-t-elle ajouté.

Selon le programme, les croisiéristes du Viking Orion auront l'opportunité d'explorer la baie de Ha Long, de visiter le musée de Quang Ninh et de découvrir diverses attractions touristiques de la province les 21 et 22 octobre.

L'année 2024 a vu un essor notable des activités de tourisme de croisière à Ha Long. Pour la saison de croisière 2024-2025, il y aura plus de 60 navires de croisière à Ha Long, transportant approximativement 100.000 passagers. Parmi ces navires figurent des compagnies de croisière haut de gamme telles que Viking Orion, Costa, Seven Seas, Noordam, Celebrity Solstice, Le Lapouser, Seabourn et Mein Schiff.

Le secteur touristique de Quang Ninh a déployé des efforts considérables pour rétablir certaines liaisons de croisière, notamment entre Guangzhou (Chine) et Ha Long à partir du 27 juin, ainsi qu'entre Hong Kong (Chine) et Ha Long depuis le 30 septembre. D'ici la fin de l'année 2024, Ha Long devrait accueillir près de 20 navires de croisière, incluant des bâtiments renommés tels que le Costa Serena, le Celebrity Solstice et le Mein Schiff 6.

Photo : VNA/CVN

Entre janvier et septembre de cette année, Quang Ninh a servi un total de 15,64 millions de visiteurs, dont 2,591 millions de visiteurs internationaux. Malgré l'impact récent du typhon Yagi sur la région, l'industrie touristique a fait preuve d'une remarquable capacité de résilience, se rétablissant rapidement pour accueillir à nouveau les visiteurs peu après cette catastrophe naturelle.

La cérémonie d'accueil du 3 millionième visiteur étranger à Quang Ninh en 2024 contribue à renforcer l'image de la province comme "une destination sûre, accueillante et hospitalière". Quang Ninh a fixé un objectif ambitieux d'accueillir 19 millions de touristes en 2024, dont plus de 3,5 millions de visiteurs internationaux.

VNA/CVN