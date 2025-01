Le Premier ministre participe à une célébration du Têt avec la communauté vietnamienne en Pologne

L'événement, qui fait partie de la visite officielle du Premier ministre en Pologne, a réuni des dirigeants des deux pays. Parmi les représentants polonais figuraient Marcin Kulacek, ministre des Sciences et de l'Enseignement supérieur, et d'autres personnalités clés de Varsovie et du gouvernement national, ainsi que des dirigeants du groupe parlementaire d'amitié Pologne - Vietnam et de l'Association d'amitié Pologne - Vietnam.

La célébration s'est tenue à l'hôtel présidentiel de Varsovie et a rassemblé des Vietnamiens et leurs familles de toute la Pologne, représentant la communauté vietnamienne de près de 30.000 personnes dans le pays européen, vêtus de vêtements traditionnels et profitant de spectacles culturels, de plats vietnamiens festifs et de la chaleur des liens communautaires.

Trâan Anh Tuân, membre du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et président de l'Association vietnamienne en Pologne, a déclaré que la communauté avait maintenu la solidarité et l'identité culturelle nationale, agissant comme un pont culturel pour le Vietnam et la Pologne, construisant l'image d'une communauté bien intégrée, unie et riche en identité.

L'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Hà Hoàng Hai, a souligné les contributions de la communauté à la croissance des relations entre le Vietnam et la Pologne en 2024. Il a promis que l'ambassade continuerait d'accompagner et de soutenir la communauté dans son intégration dans la société d'accueil et d'apporter davantage de contributions à la Patrie.

Rôle de pont culturel de la communauté vietnamienne

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa gratitude pour les contributions de la communauté au Vietnam et à la Pologne. Il a souligné leur rôle de pont culturel entre les deux nations et a salué leurs efforts pour préserver les traditions vietnamiennes tout en s'intégrant dans la société polonaise.

Il a déclaré que sa visite coïncidait avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Pologne, dans le but de chercher à élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique.

Informant la communauté des résultats de ses rencontres avec les dirigeants polonais, il a déclaré qu'il avait demandé au gouvernement polonais de continuer à soutenir la communauté vietnamienne pour qu'elle s'intègre davantage dans la société d'accueil et apporte davantage de contributions à la Pologne ainsi qu'aux liens entre les deux pays.

Il a appelé la Pologne à reconnaître officiellement la communauté vietnamienne comme un groupe ethnique minoritaire, en lui accordant davantage de droits et de visibilité.

Le Premier ministre a exprimé son espoir que la communauté vietnamienne en Pologne continuera à promouvoir la solidarité et le soutien mutuel, tout en contribuant à favoriser les relations entre les deux nations.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses vœux de Nouvel An de santé, de bonheur, de succès et de prospérité à la communauté vietnamienne et aux amis polonais.

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l'Ordre du travail de troisième classe à l'Association vietnamienne en Pologne, reconnaissant ses contributions importantes à la communauté vietnamienne d'outre-mer.

