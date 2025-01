Hô Chi Minh-Ville accueille les premiers touristes internationaux de 2025

Selon la directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, il s'agit d'un événement marquant le début d'une série d'activités de promotion du tourisme local pour la nouvelle année 2025, tout en visant à célébrer le 50e anniversaire de la libération du Sud et de l'unification du pays (30 avril 1975 - 30 avril 2025). Cet événement spécial vise à promouvoir l'image de Hô Chi Minh-Ville en tant que destination touristique sûre et animée, accueillant à la fois des visiteurs nationaux et internationaux. Cela contribue également à une croissance positive de l'industrie touristique, tant au niveau national qu'à celui de la ville, renforçant la position de Hô Chi Minh-Ville comme destination phare pour les touristes internationaux.

Par la même occasion, cette cérémonie illustre l’hospitalité et la convivialité de la ville, tout en véhiculant le message "Hô Chi Minh-Ville: Ouverte - Jeune - Animée - Enthousiaste - Toujours tournée vers l'avenir" à l'attention des visiteurs.

Cadeaux surprenants et intéressants

Selon les organisateurs, les trois premiers vols internationaux vers Hô Chi Minh-Ville en 2025 incluaient le vol VN10 en provenance de France (opéré par Vietnam Airlines), le vol JL079 de Tokyo (opéré par Japan Airlines), et le vol CX767 de Hong Kong (opéré par Cathay Pacific). Dès leur arrivée à l'aéroport international de Tân Son Nhât, ces groupes de touristes ont été accueillis avec une série d'activités mettant en valeur les traditions vietnamiennes, telles que des performances d'instruments de musique traditionnels, la présentation de l'art du thé (Trà đạo Viêt), ou encore des démonstrations de calligraphie où les artistes rédigeaient des vœux sur des soupières traditionnelles du Têt vietnamien.

En plus de ces activités culturelles, les premiers visiteurs ayant "xông đất" (les premiers à fouler un lieu au Nouvel An lunaire) ont reçu des cadeaux symboliques et significatifs, comme des produits artisanaux typiques: chapeaux coniques (nón lá), sacs en tissu, ours en peluche, porte-clés, épingles représentant l'áo dài, peintures sur papier, cosmétiques végétaliens, café torréfié, et bien d'autres. Ces souvenirs étaient fournis par des entreprises du secteur touristique telles que Vietravel, BestPrice Vietnam, Lua Viêt, et Cocoon Vietnam.

Par ailleurs, huit passagers spéciaux du vol VN10 en provenance de France, atterri à 5h20, ont été choisis pour recevoir des billets aller-retour en classe affaires sur des vols opérés par Vietnam Airlines. De plus, cinq passagers chanceux du vol JL079 en provenance de Tokyo et cinq autres du vol CX767 en provenance de Hong Kong ont également reçu des cadeaux prestigieux à l'occasion de cet événement.

Une année de percée pour le tourisme

Nguyên Thi Anh Hoa a déclaré que, par cette cérémonie d'accueil des premiers touristes internationaux de 2025, Hô Chi Minh-Ville souhaite transmettre le message d'une ville dynamique, accueillante et tournée vers l'international. L'année 2025 sera une étape importante pour le secteur touristique de la ville, avec le lancement de nouveaux produits touristiques variés, allant du tourisme culturel aux expériences de détente et d'exploration. Cette cérémonie symbolise non seulement une activité culturelle, mais aussi un accueil chaleureux de la part de Hô Chi Minh-Ville à l'intention des touristes nationaux et internationaux.

Selon elle, en 2025, Hô Chi Minh-Ville ambitionne d'accueillir environ 45 millions de touristes nationaux et 8,5 millions de visiteurs internationaux, avec des revenus estimés à 260.000 milliards de dôngs, soit une augmentation significative par rapport à 2024. Pour atteindre cet objectif, la ville a mis en œuvre divers projets d'infrastructure, comme la ligne de bus fluvial, la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên, et le parc culturel des berges du fleuve Saïgon. Ces initiatives visent à améliorer l'expérience des visiteurs durant les vacances du Têt traditionnel.

En parallèle, le secteur touristique a lancé de nouveaux produits captivants, tels que la phase 2 de la destination Thiêng Liêng, le programme d’expérience "La lune de la zone de guerre" dans les tunnels de Cu Chi, et de nouvelles options de tourisme fluvial, notamment le programme "Saigon River Sightseeing". Ces innovations reflètent l'engagement de Hô Chi Minh-Ville à offrir des expériences mémorables aux touristes nationaux et internationaux.

Un afflux massif de visiteurs

D'après les statistiques du Service municipal du tourisme, les zones touristiques et de divertissement de Hô Chi Minh-Ville ont accueilli environ 750.000 visiteurs rien que le 1er janvier 2025. Les établissements d'hébergement ont également enregistré environ 135.000 clients, avec un taux d'occupation des chambres estimé à 83 %. Parmi eux, la ville a reçu environ 41.215 visiteurs internationaux. Les recettes totales générées par le tourisme ce jour-là sont estimées à 2.013 milliards de dôngs.

En outre, le programme de visite du siège du Conseil populaire et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a attiré 2.077 participants, tant vietnamiens qu'étrangers, démontrant l'attrait croissant de la ville pour le tourisme culturel et institutionnel. Ces résultats témoignent de la vitalité du secteur touristique local et de la capacité de Hô Chi Minh-Ville à se positionner comme une destination incontournable en Asie.

Texte et photos : Tân Dat/CVN