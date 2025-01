Le PM Pham Minh Chinh visite les centres commerciaux vietnamiens en R. tchèque

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang, ont visité le 19 janvier (heure locale) les centres commerciaux de Sapa et de Tamda, tous deux à capitaux vietnamiens en République tchèque, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.

Couvrant 40 ha, le Centre commercial de Sapa est un centre culturel de la communauté vietnamienne en République tchèque. Le complexe compte plus de 1.000 stands, répondant aux besoins commerciaux d'environ 10.000 Vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Dans le centre, un centre de langue vietnamienne est maintenu depuis 22 ans, enseignant le vietnamien à des milliers d'enfants de familles vietnamiennes en République tchèque, sur la base de manuels du ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et ceux compilés par des enseignants ici. Actuellement, quatre cours sont dispensés le week-end. En outre, le centre enseigne également le vietnamien aux étrangers et aux enfants vietnamiens handicapés.

S'adressant aux enseignants et aux enfants du centre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé au renforcement de l'enseignement du vietnamien aux enfants, contribuant à l'éducation de leur patriotisme et de leur amour de la famille, et à la préservation des valeurs culturelles et des traditions historiques de la nation.

Le vietnamien est un pont entre les générations, a-t-il déclaré, suggérant que le centre mette en place des programmes d'enseignement du vietnamien en ligne.

Le Premier ministre a ensuite visité le supermarché Tamda du groupe vietnamien Tamda, spécialisé dans l'approvisionnement alimentaire et l'immobilier. Il compte sept sociétés membres, dont la chaîne de supermarchés de gros et de détail Tamda Foods dans trois grandes villes tchèque.

Se réjouissant du développement du groupe, le chef du gouvernement a suggéré d'étendre le modèle à d'autres villes de la République tchèque et des pays européens, tout en édifiant de marques vietnamiennes pour approvisionner les marchés tchèque et européen.

Félicitant le groupe Tamda pour le lancement de la chaîne Tamda Media en vietnamien, Pham Minh Chinh a demandé au groupe de se coordonner avec les ministères, secteurs et agences vietnamiens pour assurer le bon fonctionnement de la chaîne.

En plus des informations sur les activités de la communauté vietnamienne et du pays d'accueil, ainsi que sur la situation au Vietnam, la chaîne doit renforcer la diffusion des politiques, des lois, de la culture et des activités de divertissement, contribuant à améliorer ainsi la vie spirituelle et culturelle de la communauté vietnamienne en République tchèque en particulier et en Europe en général, a-t-il dit.

VNA/CVN