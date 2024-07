Un colloque pour dynamiser le tourisme entre le Vietnam et le Japon

Photo : VNA/CVN

Lors de l'événement organisé par l'Office national du tourisme japonais (JNTO) dans le cadre du Festival Vietnam - Japon du 4 au 7 juillet, Yoshida Kenji, directeur exécutif du JNTO au Vietnam, a souligné que le nombre de touristes vietnamiens au Japon avait atteint un record de plus de 573.000 personnes en 2023, soit une hausse de 115% par rapport à 2019.

Entre janvier et mai 2024, le Japon a accueilli 284.300 touristes vietnamiens, soit une augmentation de 108,5% en un an, a-t-il précisé, avant d’attribuer ce résultat notable aux relations actives entre les organisations diplomatiques et agences de voyages des deux côtés.

Yoshida Kenji a déclaré qu'en plus de promouvoir le tourisme au Japon auprès des Vietnamiens, le JNTO souhaitait rapprocher l'image de Dà Nang auprès des Japonais pour attirer davantage de visiteurs au Vietnam.

La directrice adjointe du Service municipal du tourisme, Nguyên Thi Hoài An, a estimé que le Japon était un marché traditionnel et stable pour le tourisme vietnamien, celui de Dà Nang en particulier, ajoutant que plus de 65.000 Japonais avaient visité Dà Nang au cours des cinq premiers mois de cette année et que leur nombre devrait augmenter considérablement tout au long de l'année.

Elle a suggéré au consulat général du Japon à Dà Nang et au JNTO d'impliquer des partenaires japonais dans l'offre touristique de Dà Nang et de les encourager à promouvoir la culture japonaise.

Dà Nang s'efforce d'offrir la meilleure expérience aux visiteurs japonais avec divers produits et services, tels que le Festival international de feux d'artifice et le Championnat de golf BRG Open, a-t-elle déclaré, espérant que ce colloque renforcerait aussi la coopération bilatérale dans le tourisme.

Grâce aux efforts de moderniser les produits et services touristiques, aux programmes de coopération touristique, le taux d'occupation des vols directs augmentera, favorisant la connectivité entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN