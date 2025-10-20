Convention de Hanoï

Un expert salue le rôle actif et responsable du Vietnam dans la cybersécurité

La cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention de Hanoï sur la lutte contre la cybercriminalité prévue les 25 et 26 octobre à Hanoï, marque une étape importante, illustrant le rôle proactif et la responsabilité internationale du Vietnam dans le domaine de la cybersécurité.

Cet événement contribue à renforcer la position du Vietnam sur la scène mondiale et à bâtir un cadre juridique international favorisant la coopération, le partage d'informations et la traque des crimes transfrontaliers, a souligné le Docteur Vu Viêt Anh, chercheur au Centre de cybercriminalité de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) dans un échange avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) au Royaume-Uni.

D'après lui, le choix de Hanoï par les Nations unies témoigne de la confiance et de la reconnaissance de la communauté internationale envers les efforts du Vietnam. Ces dernières années, le pays a accompli des progrès notables dans la construction d'un cadre juridique pour la cybersécurité et la protection des données personnelles, notamment avec l'adoption de la Loi sur la cybersécurité entrée en vigueur en janvier 2019.

Le Docteur Vu Viêt Anh a souligné que la Convention de Hanoï constitue le premier instrument international des Nations unies sur la prévention et la lutte contre la cybercriminalité, plus de vingt ans après la Convention de Budapest signée en 2001. Ce document revêt une grande portée symbolique, le Vietnam s'affirmant comme un pont de confiance entre les pays développés et les pays en développement, favorisant un dialogue fondé sur l'égalité, le respect de la souveraineté et les bénéfices partagés.

La Convention de Hanoï établit des normes communes et un cadre de coopération juridique pour faciliter les enquêtes conjointes, l'échange de preuves et la poursuite efficace des infractions numériques transfrontalières. Le document définit des crimes numériques incluant : l'intrusion illégale dans un système informatique et le vol de données, la fraude en ligne et le blanchiment d'argent, l'atteinte à la vie privée et l'exploitation sexuelle des enfants en ligne; les crimes liés à l'intelligence artificielle (IA) et à la diffusion de désinformation.

De plus, la convention contient des dispositions détaillées sur les preuves électroniques, leur collecte, leur partage et leur protection dans le cadre des enquêtes transfrontalières, garantissant à la fois la coopération internationale et le respect des droits de l'homme et de la souveraineté nationale.

Le chercheur souligne que la cybercriminalité, sans frontières, échappe souvent aux cadres juridiques nationaux, profitant des différences de législation et de l’anonymat sur internet. Ces vingt dernières années, elle s'est fortement développée, portée par l'essor des technologies émergentes telles que l'IA et les cryptomonnaies.

Pour le Vietnam, il recommande de protéger en priorité les infrastructures critiques (santé, énergie, finance, données démographiques), d'élaborer une stratégie nationale de cybersécurité à long terme, et de renforcer la coopération internationale dans le partage d'informations et les enquêtes conjointes. Le pays doit aussi investir dans les technologies d'investigation numérique – intelligence artificielle, blockchain – et accroître la sensibilisation de la population à la cybersécurité. Les citoyens, en particulier les groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les élèves et les étudiants, doivent être dotés des compétences nécessaires pour reconnaître les arnaques.

