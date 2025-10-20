La Convention de Hanoï instaurera un cadre juridique mondial contre la cybercriminalité

L’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï contre la cybercriminalité, prévue les 25 et 26 octobre, marquera une étape décisive dans la coopération internationale en matière de cybersécurité, répondant à un impératif croissant à l’ère numérique.

Selon le sous-colonel Triêu Manh Tùng, directeur adjoint du Département de cybersécurité et de lutte contre la criminalité technologique du ministère vietnamien de la Sécurité publique, cet événement revêtira une signification particulière : le nom de Hanoï (Vietnam) sera désormais associé à un instrument juridique international de portée mondiale.

Dans un contexte où les menaces numériques se multiplient et fragilisent la sécurité des États, la Convention suscitera un vif intérêt de la part de nombreux pays. Les États signataires uniront leurs efforts pour remplir leur obligation de lutter contre la criminalité - une exigence incontournable à l’ère numérique, un défi qu’aucun pays ne peut affronter seul, a-t-il affirmé au journal Tin tức và Dân tộc (Nouvelles et Ethnies) relevant de l'Agence Vietnamienne d'Information, en marge du concours "Étudiants en cybersécurité 2025".

La signature de cette Convention sera le fruit d’un processus de travail de cinq ans, auquel le Vietnam aura pris part de manière proactive. Elle illustrera non seulement l’engagement constant du pays dans la lutte contre la criminalité, mais aussi la reconnaissance par les Nations unies de son rôle moteur dans ce domaine, en choisissant le Vietnam comme pays hôte de la cérémonie d’ouverture à la signature.

Outre son importance diplomatique, la Convention de Hanoï contribuera à sensibiliser le grand public aux enjeux de cybersécurité, en encourageant une culture de vigilance et de protection dans l’espace numérique. Elle ouvrira également des perspectives de développement pour une industrie nationale de cybersécurité autonome, permettant au Vietnam de s’intégrer progressivement au marché mondial.

Sur le plan opérationnel, la Convention créera un cadre juridique commun permettant aux autorités compétentes des pays signataires d’échanger des informations, des preuves électroniques et de coopérer dans les opérations. Elle facilitera également le transfert d’individus qui exploitent les infrastructures numériques d’un État pour mener des attaques ailleurs.

Dans le contexte actuel de transformation numérique accélérée, la cybersécurité s’impose comme un pilier stratégique. À ce titre, le concours "Étudiants en cybersécurité 2025" revêt une importance particulière. L’édition de cette année réunit 327 équipes, soit 1.265 étudiants issus de multiples universités à travers le pays.

Ce concours vise à identifier et à former les talents de demain dans le domaine de la cybersécurité, tout en renforçant les capacités nationales de défense des infrastructures numériques critiques. Il constitue également un levier pour promouvoir les carrières dans ce secteur stratégique, encourager une utilisation responsable d’Internet et diffuser des messages de prévention face aux menaces émergentes du cyberespace.

