Les informations malveillantes : une menace pour la cybersécurité et la confiance sociale

À l’ère de la transformation numérique intégrale, la cybersécurité s’impose comme un impératif vital pour garantir un développement durable, préserver la souveraineté nationale et protéger les droits des organisations et des citoyens. Elle ne constitue plus une option, mais une condition indispensable à la réussite de la transition numérique nationale.

>> Vers un cadre juridique modernisé sur la cybersécurité et l'ordre public

>> La Convention de Hanoï instaurera un cadre juridique mondial contre la cybercriminalité

Photo : VNA/CVN

Les défis aigus de la cybersécurité au Vietnam

Le Vietnam est aujourd’hui confronté à une multiplicité de défis majeurs en matière de cybersécurité, notamment la propagation de fausses informations, la désinformation malveillante, les discours haineux et la multiplication des escroqueries en ligne. Le caractère transfrontalier et anonyme de ces actes complique considérablement leur traçabilité et leur répression. Parmi les facteurs aggravant la vulnérabilité du pays, on note : le déficit en ressources humaines qualifiées dans le domaine de la sécurité numérique, l'usage généralisé de cartes SIM non identifiées et de comptes bancaires fictifs, la fragmentation des bases de données nationales, une faible culture de cybersécurité chez une partie des usagers.

Selon un rapport publié en 2024, un utilisateur de smartphone sur 220 a été victime d’une escroquerie numérique, causant des pertes économiques estimées à 18.900 milliards de dôngs. Les escroqueries prennent des formes de plus en plus sophistiquées : usurpation d’identité, fraude à l’investissement, exploitation de l’intelligence artificielle (IA) et du deepfake pour imiter voix et images, manipulation de contenus sensibles comme les catastrophes naturelles ou les élections.

Les plateformes comme Facebook, TikTok ou YouTube sont également exploitées par des groupes malveillants pour diffuser des contenus subversifs ou incitant à la division. En 2024, les autorités vietnamiennes ont traité près de 16.000 publications et vidéos contenant de fausses informations. Le Centre de traitement des fausses informations (tingia.gov.vn) a reçu environ 1.380 signalements, dont plus de 430 cas d’arnaques financières en ligne.

D’après Lê Quang Tu Do, directeur de l’Autorité de la radiodiffusion et de l’information électronique, depuis 2017, le Vietnam met en place une unité spécialisée pour détecter et bloquer les contenus illégaux, diffamatoires ou faux. En 2024–2025, plus de 90% des contenus signalés ont été supprimés dans les 24 heures, conformément à la réglementation. Rien qu’au troisième trimestre 2025, Facebook ont bloqué ou supprimé 10.713 publications hostiles au Parti et à l'État, ou violant la loi vietnamienne (soit 96%) ; YouTube a supprimé 705 vidéos illégales (92%) ; TikTok a bloqué et supprimé 798 contenus illégaux (97%).

Les autorités compétentes, dont le Département de la culture, de l'information et de la propagande, ainsi que le Département de la sensibilisation du peuple, œuvrent à créer un environnement numérique sain et éducatif, en particulier pour les jeunes générations.

Approches juridiques, technologiques et sociétales intégrées

Photo : CTV/CVN

Phan Van Hung, rédacteur en chef adjoint du journal Nhân Dân, a souligné que, dans le contexte de l’économie numérique, la sécurité des données et des réseaux est un moteur clé pour l'innovation, la croissance et la gouvernance électronique. Cependant, les menaces sur la sécurité de l'information, les violations de la souveraineté numérique et les fuites de données personnelles sont en constante augmentation. Dans cette optique, le Vietnam s’apprête à accueillir la Cérémonie de signature de la Convention de Hanoï contre la cybercriminalité, un projet d’accord juridique multilatéral initié par les Nations unies. Cet événement reflète l’engagement croissant de la communauté internationale en faveur d’un cyberespace transparent, sûr et éthique.

Pour répondre efficacement à ces défis, les autorités vietnamiennes s’emploient à compléter le cadre juridique national, renforcer les capacités techniques et humaines, instaurer un réseau de veille citoyenne et de canaux de signalement, développer des plateformes en ligne dédiées à la lutte contre la désinformation.

L’État promeut un modèle de "défense en réseau" impliquant les médias, la société civile et les institutions publiques. Il investit également dans des outils avancés tels que les systèmes de supervision SOC, les logiciels de détection d’intrusion, ou encore l’authentification à double facteur.

La formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les domaines cruciaux de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et des mégadonnées (Big Data), est considérée comme un axe stratégique. Parallèlement, le gouvernement met en œuvre l’identification numérique nationale (VNeID) afin de limiter les comptes anonymes et de renforcer la traçabilité des utilisateurs en ligne.

Enfin, la coopération internationale est activement encouragée, tant pour le partage d’informations que pour les enquêtes transfrontalières. Le Vietnam appelle les grandes plateformes numériques (Facebook, TikTok, Google…) à respecter pleinement la législation vietnamienne et à coopérer dans la lutte contre les violations, a affirmé Lê Quang Tu Do.

VNA/CVN