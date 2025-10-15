Droits de l'homme

La réélection du Vietnam au Conseil témoigne de la confiance internationale

La réélection du Vietnam au Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) pour le mandat 2026-2028, avec le plus grand nombre de voix de la région Asie-Pacifique, témoigne de la confiance internationale dans les politiques du pays, ses 80 ans d’indépendance et ses 40 ans de rénovation, notamment en matière de respect des droits de l’homme, a indiqué mercredi 15 octobre à la presse le vice-ministre des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang.

Le responsable a déclaré que ce résultat témoigne des efforts incessants du Vietnam pour préserver l’indépendance, la liberté et l’unité nationale, tout en maintenant un environnement de paix, de stabilité, de sécurité et de sûreté où l’être humain est au cœur de toutes les politiques et orientations, servant à la fois de moteur et d’objectif du développement. Il souligne également la détermination du pays à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, permettant ainsi aux citoyens de bénéficier pleinement des progrès en matière de développement durable, d’éducation, de santé, de transformation numérique et de transition écologique.

Cette réélection témoigne également du rôle actif du Vietnam au sein des Nations Unies, dont les droits humains constituent un pilier essentiel. À l’occasion de son troisième mandat au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le Vietnam a siégé au sein de nombreux organes importants de l’ONU chargés de la paix, de la sécurité et des questions socio-économiques, a souligné Dang Hoàng Giang.

Il a réitéré la position constante du Vietnam selon laquelle la protection des droits de l’homme est la responsabilité première de chaque État, tout en prônant le dialogue, la compréhension mutuelle et le partage de valeurs. Le pays soutient la promotion des valeurs universelles des droits de l’homme afin de garantir que chaque individu et chaque nation jouissent de leurs droits fondamentaux et vivent dans un monde pacifique, stable, sûr, vert, propre et prospère.

Facteurs clés

Dang Hoàng Giang a attribué le résultat des élections à deux facteurs clés. Premièrement, les réalisations du Vietnam au cours de huit décennies d’indépendance et de quatre décennies de réformes ont élevé son statut mondial à des niveaux sans précédent, ses citoyens bénéficiant désormais des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels les plus complets, notamment le droit de vivre en paix et en indépendance, d’accéder au savoir et à l’innovation, et de réaliser pleinement leur potentiel.

Deuxièmement, la politique étrangère rigoureuse du Vietnam a permis de nouer des relations diplomatiques avec tous les États membres de l’ONU et de construire un réseau de partenariats stratégiques et complets, gagnant ainsi une confiance et un soutien importants. Les efforts diplomatiques coordonnés de divers ministères et agences ont également été déterminants, 180 pays ayant voté en faveur de la candidature du Vietnam.

Tourné vers l’avenir, Dang Hoàng Giang a souligné la nécessité d’appliquer efficacement les politiques du Parti et de l’État en matière de droits humains, d’économie, de société, de culture, d’éducation, de santé et de transformation numérique afin de garantir que les citoyens bénéficient des fruits d’une ère de prospérité. Le Vietnam souhaite ainsi étendre ces efforts à l’échelle mondiale.

Dans un contexte de tensions géopolitiques et de conflits de valeurs qui remettent en cause le multilatéralisme, il a souligné que l’ONU et le CDH se heurtent à des obstacles. Le Vietnam, a-t-il dit, a la responsabilité accrue de jouer un rôle actif et constructif au sein du CDH, en promouvant des valeurs communes, la compréhension mutuelle et la solidarité afin de promouvoir les valeurs universelles des droits humains.

Pour remplir ce rôle, il a appelé à une étroite coordination entre les ministères, les agences et le public afin de garantir que le Vietnam assume ses nobles, importantes et significatives responsabilités internationales au sein du CDH.

