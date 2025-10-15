L’ambassadrice du Vietnam en Argentine souligne le succès du Dôi moi

Les succès du Dôi moi (Renouveau) au Vietnam ont alimenté une croissance économique robuste et une intégration internationale plus poussée, ouvrant la voie à l'intégration du pays dans le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, lors d'un séminaire sur l'ASEAN, tenu le 14 octobre à l'Université de Belgrano (UBE) à Buenos Aires.

En réponse aux questions de plusieurs étudiants de l'Université de Belgrano (UBE) concernant le Dôi moi au Vietnam, la diplomate a déclaré que, s'appuyant sur les acquis de près de quatre décennies de Dôi moi, les réformes en cours au Vietnam visent à améliorer l'efficacité institutionnelle, à promouvoir la transformation numérique, à améliorer le climat des affaires et à développer les ressources humaines. Ainsi, le pays maintient la dynamique de croissance, stimule la productivité, assure un développement durable et progresse vers l'objectif de devenir une nation à revenu élevé.

Ngô Minh Nguyêt a également informé les participants de la rationalisation de l'appareil du système politique vietnamien et de la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux. Ces initiatives ont produit des résultats initiaux positifs, créant des avancées majeures et des zones économiques dynamiques, contribuant à la création de pôles industriels, touristiques et de libre-échange, ainsi que de régions économiques prometteuses à travers le pays. Elles posent les bases d'un développement plus solide pour le Vietnam.

Elle a par ailleurs souligné la forte croissance des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis dans divers domaines au cours des 30 dernières années, depuis la normalisation des relations en 1995. Au niveau régional, elle a ajouté que les relations entre l'ASEAN et les États-Unis, après 53 années de développement dynamique, avaient été élevées au rang de partenariat stratégique global en 2022.

Grâce à son atmosphère ouverte et constructive, l'événement a contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre les pays membres de l'ASEAN et les jeunes Argentins.

