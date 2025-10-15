>> Au seuil d'une nouvelle ère : le Vietnam accélère vers des percées
>> Le Vietnam, modèle de développement durable et d’intégration régionale
>> Le Vietnam, une étoile montante en matière d’attraction de l'investissement étranger
|L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt. Photo : VNA/CVN
Les succès du Dôi moi (Renouveau) au Vietnam ont alimenté une croissance économique robuste et une intégration internationale plus poussée, ouvrant la voie à l'intégration du pays dans le groupe des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, lors d'un séminaire sur l'ASEAN, tenu le 14 octobre à l'Université de Belgrano (UBE) à Buenos Aires.
En réponse aux questions de plusieurs étudiants de l'Université de Belgrano (UBE) concernant le Dôi moi au Vietnam, la diplomate a déclaré que, s'appuyant sur les acquis de près de quatre décennies de Dôi moi, les réformes en cours au Vietnam visent à améliorer l'efficacité institutionnelle, à promouvoir la transformation numérique, à améliorer le climat des affaires et à développer les ressources humaines. Ainsi, le pays maintient la dynamique de croissance, stimule la productivité, assure un développement durable et progresse vers l'objectif de devenir une nation à revenu élevé.
Ngô Minh Nguyêt a également informé les participants de la rationalisation de l'appareil du système politique vietnamien et de la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux. Ces initiatives ont produit des résultats initiaux positifs, créant des avancées majeures et des zones économiques dynamiques, contribuant à la création de pôles industriels, touristiques et de libre-échange, ainsi que de régions économiques prometteuses à travers le pays. Elles posent les bases d'un développement plus solide pour le Vietnam.
Elle a par ailleurs souligné la forte croissance des relations bilatérales entre le Vietnam et les États-Unis dans divers domaines au cours des 30 dernières années, depuis la normalisation des relations en 1995. Au niveau régional, elle a ajouté que les relations entre l'ASEAN et les États-Unis, après 53 années de développement dynamique, avaient été élevées au rang de partenariat stratégique global en 2022.
Grâce à son atmosphère ouverte et constructive, l'événement a contribué à renforcer la compréhension mutuelle entre les pays membres de l'ASEAN et les jeunes Argentins.
VNA/CVN