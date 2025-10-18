Le Vietnam, destination d'investissement stable et attractive, selon un expert chinois

Le Vietnam s’impose comme l’une des destinations d’investissement les plus stables et attractives de la région, avec un fort potentiel de coopération avec la Chine dans les domaines de l’économie, du commerce, de la science et de la technologie. Les deux pays œuvrent ensemble pour promouvoir le développement durable et l’innovation, a souligné Shi Zhongjun, secrétaire général du Centre Chine - ASEAN, dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, l’ASEAN et la Chine sont deux pôles économiques à forte croissance, le Vietnam se distinguant comme l’un des pays les plus dynamiques de la région, doté d’un vaste potentiel de marché et d’une remarquable capacité de développement.

Le Vietnam dispose d’atouts notables tels qu’un marché intérieur en expansion, une main-d’œuvre abondante et une croissance économique soutenue. De son côté, la Chine possède des avantages compétitifs en matière de science, de technologie, de chaînes de production intégrées et d’un marché industriel de grande envergure.

Shi Zhongjun a souligné que les deux pays ont des atouts complémentaires, notamment dans les domaines de la coopération industrielle, de l’innovation technologique et du développement vert. Il a déclaré : "Le Vietnam et la Chine disposent chacun de leurs propres avantages en matière de coopération économique et industrielle, tout en partageant un immense potentiel de collaboration".

En évaluant l’environnement d’investissement du Vietnam, Shi Zhongjun a mis en avant deux facteurs essentiels. Premièrement, le Vietnam est un pays pacifique, offrant un environnement d’investissement stable et des politiques cohérentes, ce qui renforce la confiance des investisseurs étrangers.

Coopération sino-vietnamienne : vers une prospérité partagée

Deuxièmement, le Vietnam a adopté un modèle de développement orienté par l’État, dans lequel le gouvernement joue un rôle actif en soutenant les entreprises, en résolvant leurs difficultés et en offrant des services concrets pour attirer les investissements.

Il a affirmé : "Cette approche constitue un avantage distinctif du Vietnam et l’un de ses points forts les plus marquants de ces dernières années".

Shi Zhongjun a estimé qu’après plusieurs années de développement, l’économie vietnamienne et ses capacités de gouvernance ont atteint un niveau permettant d’entrer dans une nouvelle phase axée sur l’innovation technologique, la transformation du modèle de croissance et le développement durable.

Il s’est dit convaincu qu’à l’avenir, de plus en plus d’entreprises chinoises viendront au Vietnam pour apprendre, coopérer et se développer conjointement, contribuant ainsi à renforcer la capacité industrielle et à promouvoir la prospérité commune des deux économies.

"Dans le contexte d’un développement scientifique et technologique accéléré, les deux pays doivent promouvoir l’esprit d’innovation et de créativité dans leur coopération économique", a-t-il ajouté, exprimant sa conviction que la coopération sino-vietnamienne deviendra de plus en plus approfondie et efficace, au bénéfice mutuel des deux parties.

