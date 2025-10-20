La visite du chef du Parti en Finlande donne un nouvel élan aux relations bilatérales

Ce voyage est porteur d’un message d’affection sincère et de profond respect du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour la Finlande. Ce pays a activement soutenu le Vietnam dans sa lutte passée pour la défense nationale et continue de contribuer à son processus actuel de construction et de développement.

La visite officielle en Finlande, du 20 au 22 octobre, du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang représente une opportunité importante pour les deux pays de passer en revue les progrès de leur coopération passée, tout en définissant les grandes orientations, en renouvelant leurs relations et en insufflant une nouvelle dynamique pour porter l’amitié traditionnelle et la collaboration multiforme à un niveau supérieur, selon la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

S’adressant à la presse avant ce voyage, la vice-ministre a souligné qu’il s’agissait de la première visite officielle d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Finlande depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.

Cette visite est porteuse d’un message d’affection sincère et du profond respect du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour la Finlande, un pays qui a activement soutenu le Vietnam dans sa lutte passée pour la défense nationale et qui continue de contribuer à son processus actuel de construction et de développement, a-t-elle indiqué, ajoutant que la Finlande était l’un des premiers pays nordiques à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Depuis des décennies, la Finlande est un partenaire important en matière de coopération au développement, se concentrant sur des domaines clés tels que l’approvisionnement en eau et l’assainissement, la réduction de la pauvreté, le changement climatique et la sylviculture, qui ont tous contribué de manière significative au développement socio-économique du Vietnam.

La visite du chef du Parti ouvrira la voie à une coopération plus large et plus complète dans divers domaines, notamment dans des domaines d’avenir comme l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire, les sciences et technologies, les affaires maritimes, les énergies renouvelables et l’agriculture de haute technologie, secteurs prioritaires pour le Vietnam, où la Finlande possède des atouts et une expertise solides.

En outre, ce voyage permettra au Vietnam de renforcer ses liens avec la région nordique, tout en renforçant son rôle de passerelle entre la Finlande et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Union européenne (UE) et l’ASEAN. Cela contribue à renforcer les liens régionaux dans un monde en rapide évolution, confronté à de nombreux défis exigeant des efforts conjoints et des réponses coordonnées, a déclaré la vice-ministre.

Concernant les relations bilatérales actuelles, la vice-ministre a souligné que la Finlande demeure un partenaire important du Vietnam dans la région nordique. Au fil du temps, cette relation a évolué, passant d’une simple coopération au développement à un partenariat mutuellement bénéfique.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance continue ces dernières années, atteignant 422,5 millions de dollars en 2024, dont 279 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025.

La coopération en matière d’éducation et de formation s’est également développée, avec la signature de 18 protocoles d’accord entre des universités vietnamiennes et finlandaises. Près de 2.500 étudiants vietnamiens étudient en Finlande dans des domaines tels que l’économie, l’informatique et le tourisme.

La coopération dans d’autres domaines tels que les sciences et technologies, la culture et les sports, le tourisme et le travail a connu un développement positif. La collaboration dans des domaines émergents tels que l’économie circulaire, l’agriculture de haute technologie, la transition verte et les énergies renouvelables promet d’ouvrir la voie à de nouveaux cadres de coopération adaptés au potentiel et aux besoins des deux parties, a-t-elle fait savoir.

Lê Thi Thu Hang a indiqué que cette visite contribuerait à consolider et à renforcer les relations entre le Vietnam et la Finlande, à promouvoir les mécanismes de coopération existants, à orienter de nouveaux cadres de collaboration et à approfondir la coopération sectorielle, notamment dans les domaines stratégiques.

Forte d’une amitié traditionnelle solide et d’un vaste potentiel de coopération élargie, la visite du leader du Parti ouvrirait un nouveau chapitre et créerait un développement solide et novateur dans la coopération avec la Finlande. Elle apportera de nombreux résultats positifs au bénéfice des peuples des deux pays et contribuera significativement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans les régions et dans le monde, a-t-elle conclu.

VNA/CVN