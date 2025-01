Sanctions disciplinaires imposées à des membres du Parti

>> Sanctions disciplinaires à l’encontre d'organisations et à des membres du Parti

>> Sanctions disciplinaires de certains responsables du ministère des Finances

>> Deux hauts responsables de Dak Lak sanctionnés pour des actes répréhensibles

Duong Van An, ancien secrétaire du Comité du Parti de la province centrale de Binh Thuân (d'octobre 2020 à mars 2024), a violé des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches qui lui sont assignées dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Il a violé les règles concernant ce que les membres du Parti ne peuvent pas faire et la responsabilité de donner l'exemple, laissant de graves conséquences et causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, affectant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales. Le Politburo a décidé de prononcer un avertissement à son encontre.

Lê Ô Pich, ancien membre de la permanence du Comité provincial du Parti et vice-président du Comité populaire de la province de Bac Giang (Nord), ainsi que Ly Vinh Quang, ancien membre du Comité provincial du Parti et vice-président du Comité populaire de la province de Lang Son (Nord), ont été exclus du Parti.

Ils se sont dégradés en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie. Ils ont enfreint des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches qui lui sont assignées dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. Ils ont violé les règles sur les actes interdits aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, entraînant de graves conséquences, une grande perte pour le budget d'État, une mauvaise opinion publique et affectant la réputation de l'organisation du Parti et de l'autorité locale. Le secrétariat du Comité central du Parti a décidé de les expulser du Parti.

VNA/CVN