Entrevue entre le président de l’AN vietnamienne et le président arménien

Le président arménien Vahagn Khatchatourian a hautement apprécié la visite officielle du président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, et de sa suite en Arménie, lors d’une entrevue tenue le 3 avril dans la capitale arménienne Erevan.

Le dirigeant arménien a affirmé que la première visite d'un haut dirigeant vietnamien en Arménie depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays constitue une étape importante dans la promotion de l'amitié traditionnelle et l'élargissement de la coopération entre le Vietnam et l'Arménie.

Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a déclaré que le Vietnam attache toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec l'Arménie et souhaite promouvoir et consolider la confiance politique et la coopération bilatérale globale et à long terme pour les intérêts communs des deux peuples, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Trân Thanh Mân a également informé des résultats des entretiens avec le président de l'AN arménienne, notamment de la signature de l'accord de coopération entre les deux Assemblées nationales, de la création des groupes parlementaires arméno-vietnamien et vietnamien-arménien pour promouvoir la coopération entre les deux pays ainsi qu'entre les deux Assemblées nationales.

Pour sa part, le président arménien a souligné que sur la base de relations traditionnelles et d'une amitié solide, les deux pays continueront d'élargir leur coopération dans de nombreux domaines, notamment dans l'économie, la santé, le tourisme, les infrastructures et la connectivité des transports, maximisant le potentiel de chaque partie.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement positf des relations entre le Vietnam et l'Arménie dans de nombreux domaines et ont hautement apprécié la croissance positive de la coopération économique et commerciale entre les deux pays ces dernières années, en particulier après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEE) en 2016, dont le chiffre d’affaires du commerce bilatéral a atteint 342 millions de dollars en 2023 et près de 500 millions de dollars en 2024.

Les deux dirigeants ont convenu que l'Assemblée nationale, le gouvernement et les agences des deux pays coordonneront leurs efforts, créeront un cadre juridique et des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays puissent se connecter directement et sonder des opportunités de coopération et d'investissement, améliorer l’échange d’informations sur les politiques et les marchés et dégager des obstacles rencontrées par les entreprises des deux pays lorsqu’elles investissent sur leurs marchés respectifs, développer la coopération en matière de commerce et d’investissement, en se concentrant sur des domaines tels que l’industrie légère, l’industrie alimentaire, la transformation agricole et la production de matériaux de construction modernes utilisant des matières premières arméniennes, promouvoir la coopération dans de nombreux nouveaux domaines tels que la connectivité aérienne, la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), la transformation verte, etc.

Les deux dirigeants ont convenu de l'importance de promouvoir la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation, de la culture, des sports, des échanges interpersonnels et du tourisme entre les deux pays.

Sur la coopération multilatérale et régionale, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, et le président Vahagn Khatchatourian ont convenu que les deux pays continueront à se coordonner étroitement et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies, à l'Union interparlementaire (UIP), à l'Assemblée interparlementaire des nations de l'Asie du Sud-Est (AIPA), à l'Union parlementaire francophone (APF), etc.

Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam est prêt à soutenir la connexion entre l'Arménie et l'ASEAN, demandant à l’Arménie de soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam sur la question en Mer Orientale, en résolvant les différends par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

À cette occasion, le président de l'AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, a respectueusement transmis l'invitation du secrétaire général Tô Lâm et du président Luong Cuong au président Vahagn Khatchatourian à se rendre prochainement au Vietnam. Le président Vahagn Khatchatourian a accepté l'invitation avec plaisir.

