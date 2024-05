Mesures disciplinaires contre plusieurs organisations et membres du Parti

Mardi 14 mai, le Bureau politique et le Secrétariat ont décidé d’appliquer des sanctions disciplinaires contre plusieurs organisations et membres du Parti ayant commis des violations.

>> Organisations et membres du Parti sanctionnés pour actes répréhensibles

>> La Commission de contrôle du PCV examine des violations

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique a décidé de donner un avertissement à la permanence du Comité municipal du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2010-2015, aux permanences du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025.

Photo : VNA/CVN

Il a également donné un avertissement à Lê Hoàng Quân, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville; et à Nguyên Thanh Phong, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville.

Le Bureau politique a en outre décidé de demander au Comité central du Parti d'expulser du Parti, Duong Van Thai, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, chef de la délégation des députés de la province de Bac Giang à l’Assemblée nationale ; et Mai Tiên Dung, ancien membre du Comité central du Parti, ancien ministre et ancien chef du bureau gouvernemental.

Photo : VNA/CVN

De plus, le Bureau politique a décidé de demander au Comité central du Parti d'envisager des mesures disciplinaires contre Lê Thanh Hai, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Le Secrétariat a décidé d'exclure du Parti, Pham Thai Hà, chef adjoint du bureau de l’Assemblée nationale, assistant du président de l’Assemblée nationale; Nguyên Van Khuoc, vice-président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc; Lê Tuân Hông, ancien secrétaire du Comité du Parti du district de Luong Tài, province de Bac Ninh; et Hô Van Diêm, ancien président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la province de Gia Lai.

Photo : VNA/CVN

La permanence du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2010-2015 avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité, d’inspection et de supervision, et négligé la direction, ce qui avait entraîné de nombreuses violations et lacunes dans la gestion étatique en matière foncière, financière, d’investissements, de planification et de construction, ainsi que des affaires pénales graves et particulièrement graves, causant la frustration de l’opinion publique et affectant le prestige de l’organisation du Parti et de l’administration de la mégapole du Sud.

Photo ; VNA/CVN

Lê Thanh Hai, Lê Hoàng Quân, Nguyên Thanh Phong, avaient violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti, la loi de l’État, les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité, négligé la direction, ce qui avait entraîné de nombreuses violations et de graves conséquences, causant la frustration de l’opinion publique et affectant le prestige de l’organisation du Parti et de l’administration de la mégapole du Sud.

La permanence du Comité du Parti de la province de Vinh Phuc pour le mandat 2015-2020 avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti et les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité, d’inspection et de supervision, et négligé la direction, ce qui avait entraîné des violations dans la mise en œuvre de projets liés à la société par actions AIC, au groupe FLC, causant de graves conséquences et la frustration de l’opinion publique, affectant le prestige de l’organisation du Parti et l’administration locales.

Photo : VNA/CVN

La permanence du Comité provincial du Parti pour 2020-2025 avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité, d’inspection et de supervision, ce qui avait entraîné des violations, causant des conséquences très graves, et la frustration de l’opinion publique.

Photo : VNA/CVN

Duong Van Thai, Mai Tiên Dung, Pham Thai Hà, Nguyên Van Khuoc, Lê Tuân Hông et Hô Van Diêm avaient fait preuve de dégradation en termes d'idéologie politique, d'éthique et de style de vie, avaient commis de graves violations des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et des tâches assignées, dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, causant des conséquences très graves et la frustration de l’opinion publique, affectant gravement le prestige des organisations du Parti et des administrations locales ainsi que d’organes publics.

VNA/CVN