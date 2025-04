Le vice-PM et ministre des AE, Bùi Thanh Son, rencontre des dirigeants russes

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien, Bùi Thanh Son, a rencontré le 3 avril Valentina Matvienco, présidente du Conseil de la Fédération de Russie (Sénat), dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

Lors de la rencontre, Bùi Thanh Son a souligné que la collaboration entre les organes législatifs des deux pays est un pilier essentiel du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Après avoir remercié le Conseil de la Fédération de Russie, et Matvienco en particulier, pour son affection particulière envers le Vietnam et son soutien constant au renforcement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, il a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam a travaillé en étroite collaboration et efficacement avec le Conseil de la Fédération de Russie, tant au niveau bilatéral que dans les forums multilatéraux.

Le dirigeant vietnamien a souhaité que le Conseil de la Fédération continuera à coopérer avec l'Assemblée nationale vietnamienne pour superviser et assurer la mise en œuvre efficace des accords conclus par les dirigeants et les gouvernements des deux pays.

Pour sa part, Valentina Matvienco, a demandé au ministère vietnamien des AE et au vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays, y compris la coopération sur le canal parlementaire.

Le même jour, le vice-PM et ministre des AE, Bùi Thanh Son, a rencontré le vice-Premier ministre russe Alexey Overchuk.

Les deux vice-Premiers ministres ont discuté des questions de coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Les deux parties ont convenu que pour résoudre les problèmes de coopération, elles doivent avoir des politiques et se coordonner étroitement pour trouver rapidement des solutions, conformément au partenariat stratégique global Vietnam - Russie.

Bùi Thanh Son a suggéré que la Russie, compte tenu de son influence au sein de l'Union économique eurasienne, encourage les pays membres à éliminer les barrières commerciales sur les produits vietnamiens, par exemple en augmentant le quota d'exportation de riz.

Il a également proposé d'explorer de nouveaux domaines d'investissement, de faciliter les projets communs entre les entreprises des deux pays, d'améliorer les liaisons aériennes directes, de promouvoir le tourisme et de simplifier les voyages et les échanges entre les peuples.

Toujours le 3 avril, Bùi Thanh Son a visité l'Académie présidentielle et a rencontré Kudryashov Sergueï Ivanovitch, directeur général de Zarubezhneft- une société russe ayant de nombreuses années de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz avec le Vietnam.

