Décès de Khamtay Siphandone

Un deuil national de deux jours en mémoire de l'ancien président lao

>> Message de condoléances du Vietnam au Laos

>> Le chef du PCV rendra hommage à l'ancien président lao Khamtay Siphandone au Laos

>> Khamtay Siphandone : un grand patriote, un dirigeant exceptionnel et un ami fidèle du Vietnam

>> Le chef du PCV rend hommage à Khamtay Siphandone à Vientiane

Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), l'Assemblée nationale (AN), le président de la République, le gouvernement et le CC du Front de la patrie du Vietnam (FPV) ont publié le 3 avril un communiqué spécial à propos du décès Khamtay Siphandone :

Le camarade Khamtay Siphandone, né le 8 février en 1924, ancien président du CC du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), ancien président de la République, ancien Premier ministre, ancien vice-Premier ministre, ancien ministre de la Défense du Laos est décédé à 10h30 du 2 avril à l'âge de 101 ans.

Le camarade Khamtay Siphandone a été l’un des pionniers dans la construction de la voie révolutionnaire du Laos. D’autres prédécesseurs et lui ont organisé et dirigé le mouvement révolutionnaire et ont remporté des victoires consécutives, amenant la Révolution lao à une victoire complète, amenant pas à pas le Laos vers l’objectif du socialisme. Il est un ami extrêmement proche et intime du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, prêtant toujours attention et apportant de grandes contributions à la construction, à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos au cours de ces derniers temps.

Son décès est une grande perte pour le Laos et pour les relations entre le Vietnam et le Laos.

En signe de respect et de solidarité, et en raison des liens étroits entre le Vietnam et le Laos, les autorités vietnamiennes ont annoncé un deuil national de deux jours, les 4 et 5 avril.

Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne dans les institutions publiques et les représentations diplomatiques vietnamiennes à l’étranger. Aucune activité publique de divertissement ou de réjouissance ne sera organisée.

VNA/CVN