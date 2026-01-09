Un équipage de l'ISS va rentrer plus tôt sur Terre à cause d'un problème médical (chef de la Nasa)

Un équipage de la Station spatiale internationale (ISS) va être contraint de rentrer plus tôt que prévu sur Terre à la suite d'un problème de santé d'un astronaute, a annoncé jeudi 8 janvier le chef de la Nasa, Jared Isaacman.

Les responsables de l'agence spatiale américaine n'ont pas donné de détails sur la nature de ce problème, mais ont précisé que l'astronaute se portait bien. Ils ont ajouté que la situation ne constituait pas une urgence, mais qu'un "risque persistant" les avait conduits à prendre cette décision.

AFP/VNA/CVN