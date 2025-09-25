La NASA lance trois nouvelles sondes consacrées à la météorologie spatiale

La NASA a lancé mercredi 24 septembre trois nouvelles sondes météorologiques spatiales, les envoyant dans un voyage de plus d'un million de kilomètres pour étudier l'influence du soleil sur la terre et son environnement spatial.

Photo : AFP/VNA/CVN

Une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé à 07h30, heure de l'Est des États-Unis (11h30 GMT), du centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, aux États-Unis, transportant les trois engins spatiaux.

La NASA a ensuite confirmé que les trois appareils avaient été déployés avec succès et qu'ils étaient désormais en route vers leur destination, le premier point de Lagrange Terre-Soleil, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre en direction du Soleil.

Les trois sondes sont la sonde Interstellar Mapping and Acceleration Probe de la NASA, l'observatoire Carruthers Geocorona de la NASA et le vaisseau spatial Space Weather Follow On-Lagrange 1 de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Selon la NASA, chaque appareil se concentrera sur différents aspects du vent solaire et de la météorologie spatiale. Les données collectées permettront d'améliorer la compréhension scientifique de l'impact du soleil sur l'habitabilité de la terre, d'aider à cartographier notre place dans le système solaire et de renforcer les efforts visant à protéger les satellites, les astronautes et les équipages des compagnies aériennes contre les effets néfastes de la météorologie spatiale, a déclaré la NASA.

Xinhua/VNA/CVN