La mission SpaceX Crew 10 entame son retour sur Terre

Les astronautes de la mission SpaceX Crew 10 de la NASA ont entamé vendredi 8 août leur voyage de retour sur Terre après avoir passé cinq mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Les astronautes de la NASA Sunita Williams, Nick Hague, Barry Wilmore et Donald Pettit célèbrent Thanksgiving à bord de l'ISS, le 26 novembre 2024. 
Photo : Reuters/VNA/CVN

La capsule Dragon, transportant quatre membres d'équipage, s'est détachée du module Harmony de l'ISS à 18h15 heure de la côte Est (22h15 GMT). Elle devrait amerrir au large des côtes californiennes à 11h33 heure de la côte Est ce samedi 9 août.

L'équipage est composé des astronautes de la NASA, Anne McClain et Nichole Ayers, de l'astronaute de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale Takuya Onishi et du cosmonaute russe Kirill Peskov.

Il s'agit de la dixième mission de rotation d'un équipage commercial SpaceX/NASA depuis l'ISS.

Xinhua/VNA/CVN

