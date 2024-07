Un énorme potentiel pour la coopération économique Vietnam - République tchèque

Le Vietnam et la République tchèque disposent d'un énorme potentiel pour renforcer la coopération économique et les deux économies peuvent se compléter, a déclaré Katerina Sequensova, directrice générale chargée de la section des pays non européens, de la coopération économique et du développement au ministère tchèque des Affaires étrangères (AE) lors d'une réunion mercredi 24 juillet à Prague avec la vice-ministre des AE et présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, Lê Thi Thu Hang.

>> Le Vietnam reçoit la présidence tournante du Comité de l’ASEAN en R. tchèque

>> Une délégation du PCV en visite de travail en République tchèque

Photo : VNA/CVN

Katerina Sequensova a souligné que la République tchèque prenait en haute considération ses relations avec le Vietnam et souhaitait continuer à approfondir ces relations et les élever bientôt au niveau de partenariat stratégique.

Pour sa part, la diplomate vietnamienne a affirmé que les relations bilatérales se développaient de manière fructueuse.

Les deux parties ont connu des progrès positifs dans leurs relations politiques et diplomatiques, les échanges de délégations étant maintenus à tous les niveaux. Le Vietnam et la République tchèque ont également coopéré étroitement lors de forums multilatéraux et ont affirmé qu'ils continueraient à se soutenir mutuellement dans leur candidature aux agences des Nations unies.

Concernant les liens économiques et d'investissement, Lê Thi Thu Hang a noté que le Vietnam était actuellement le plus grand partenaire commercial de la République tchèque au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), avec un commerce bilatéral atteignant un taux de croissance impressionnant de 20 à 30% par an.

Elle a estimé que la coopération en matière d'investissement entre les deux pays est très prometteuse, car l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) sera ratifié et mis en œuvre dans les temps à venir.

Elle a affirmé que le Vietnam créerait toujours des conditions favorables pour que les entreprises tchèques investissent au Vietnam, y compris le groupe SKODA Auto avec ses investissements dans l'industrie automobile, un domaine prioritaire au Vietnam.

Elle a également apprécié la coopération avec la République tchèque dans les domaines de l'éducation et du travail. Elle a proposé de promouvoir la mise en œuvre de la lettre d'intention sur la coopération éducative que les deux pays ont signée à l'occasion de la visite du Premier ministre tchèque au Vietnam en avril 2023.

Le responsable a suggéré que le gouvernement tchèque continue d'accorder des bourses aux étudiants vietnamiens et de créer des conditions favorables aux programmes d'échange d'étudiants.

Compte tenu de la forte demande de travailleurs qualifiés en République tchèque, en particulier dans le secteur de la santé, la diplomate vietnamienne a également proposé au pays européen d'envisager d'accueillir des infirmières vietnamiennes.

Promouvoir les échanges

À cette occasion, la vice-ministre vietnamienne a remercié le gouvernement tchèque pour avoir créé des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne de vivre, de travailler et d'étudier en République tchèque.

Katerina Sequensova , de son côté, s'est déclarée ravie de voir les succès de la communauté vietnamienne dans le pays. La République tchèque continuera à promouvoir les échanges entre les peuples, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle examinerait et discuterait avec les autorités sur l'octroi de bourses et les échanges d'étudiants avec le Vietnam, ainsi que sur la coopération dans d'autres domaines.

La responsable a émis son souhait d'accueillir une délégation vietnamienne de haut rang en visite en République tchèque à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales.

À cette occasion, Katerina Sequensova a également présenté les sincères condoléances du gouvernement tchèque à celui vietnamien suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

VNA/CVN